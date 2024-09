Salvador recebe Mostra de Cinema Experimental

A cineasta Vilma Martins é a idealizadora da mostra IRIRI - Foto: Divulgação

Salvador será palco da IRIRI – Mostra Experiências, que traz quatro dias dedicados ao cinema experimental. A programação inclui filmes underground, fotofilmes, vídeo-cartas, performances, clipes e mais.

As exibições acontecem entre os dias 12 e 15 de setembro no Circuito Sala de Arte no MAM, e na Sala de Cinema Walter da Silveira, gerida pela Diretoria de Audiovisual da Funceb/SecultBA, nos Barris. Todas as projeções têm entrada gratuita.

A seleção de filmes conta com obras históricas, contemporâneas e filmes brasileiros que poderiam ser mais divulgados no circuito nacional, além de curtas-metragens baianos exibidos pela 1ª vez ou com uma longa tradição no cinema experimental.

A idealizadora da Mostra, a cineasta e produtora Vilma Martins, explica que o projeto nasceu da falta de um espaço dedicado a obras experimentais na cena cultural baiana. “Esse projeto nasceu desse sentimento de ausência. Faltava um espaço para ver produções experimentais, multilinguagens reunidas, debatidas e vivenciadas na Bahia. [...] O cinema é experiência que pode transformar nossas vidas”, reflete Vilma.

Cachoeira

A mostra acontecerá também em Cachoeira em outubro e além das exibições, também promove oficinas teórico-práticas: 'Super 8 em tomada única' e 'oficina de intervenção em película'. Ambas oficinas acontecem em Salvador e Cachoeira em outubro, ainda com data a confirmar. A mostra e as oficinas são uma parceria da produtora Sujeito Filmes e Espelho Lunar.

A IRIRI – Mostra Experiências foi contemplada pelo Edital Paulo Gustavo Bahia e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa do Ministério da Cultura para apoio ao setor cultural.

Serviço:



IRIRI – Mostra Experiências

Sala Walter da Silveira: 13 e 14 de setembro das 17h às 20h

Circuito Sala de Arte cinema do MAM: 12 e 15 de setembro

Entrada: Gratuita