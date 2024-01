Salvador recebe performance artística sobre sexualidade feminina | A TARDE

Criada em 2010, pela contadora de histórias Ana Luisa Barral, "Bilhete em Papel de Arroz" é uma performance lítero-musical autobiográfica que aborda a sexualidade feminina. Na montagem, a artista narra de forma irreverente a “jornada da heroína”, onde aborda fatos com poemas, estatísticas e canções. Em quatro atos, a obra percorre a história entre risos e reflexões, são eles: lutos e lutas, o mito da mulher amável, a maternidade real, sexualidades e singularidades. As apresentações acontecerão nos dias 20 e 27 de janeiro às 17h no Teatro Gamboa, com a participação das artistas Clara Elisa, Maria do Sol e Sindara Ivi.

A performance nasceu em 2010 e vem se renovando e transformando, desde então, tendo como principais objetivos: fortalecer o lugar da mulher como autora e contadora da sua própria história; colaborar para o acolhimento da sexualidade feminina sem tabus; incentivar as mulheres a relatarem situações de violência, A última apresentação presencial aconteceu em Belo Horizonte em setembro de 2017, logo após Ana descobrir que estava grávida.

Em conversa com o Portal A TARDE, Ana Luisa Barral, revelou que para ela o espetáculo é uma ferramenta de transformação.

"Quando eu me liberto do meu silêncio e revelo coisas simbólicas que aconteceram ao longo da minha vida, também convido que outras mulheres e homens se libertem desse silêncio, que falem sobre suas dores, suas perdas, suas frustrações, suas limitações. E mais do que isso, que transformem toda essa bagagem emocional em arte, que transmutem esses sentimentos através da poesia, do canto e da livre expressão."

A artista baiana ainda revelou as suas expectativas para a apresentação que acontece ainda esse mês, no Teatro Gamboa.

"Eu espero que a plateia se sinta acolhida, se emocione com as histórias e poemas, reflita sobre as violências sofridas e cometidas, ria, chore e, principalmente, se sinta encorajada a lidar com suas sombras de forma mais leve e amorosa."



As apresentações de "Bilhete em Papel de Arroz" acontecem nos dias 20 e 27 de janeiro, às 17h, no Teatro Gamboa, com a participação das artistas Clara Elisa, Maria do Sol e Sindara Ivi.