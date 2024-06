Salvador terá programação para o Dia do Ceramista; confira | A TARDE

De hoje, 27, até quarta-feira, 29, os apaixonados pela arte da cerâmica terão acesso gratuito à exposição de artistas, atividades variadas e oportunidades de aprendizado em comemoração ao Dia do Ceramista (28/05), no auditório do Home Center Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Para participar das palestras é necessário se inscrever pelo Sympla aqui. Os participantes terão a chance de aprimorar suas habilidades e garantir resultados de qualidade em seus projetos.

No dia 29, será realizada a palestra “Produto Cerâmico – Uso, Sustentabilidade e Indicadores”, a partir das 16h. O encontro vai explorar o uso sustentável do produto cerâmico, discutindo sua aplicabilidade, impacto ambiental e os indicadores que norteiam sua produção.

Ainda no dia 29, às 17h30, acontece outra palestra, “Produto Cerâmico – Uso, Conformidade e Aplicações”. Direcionada a pedreiros e mestres de obras, a atividade é destinada a profissionais que lidam diretamente com a aplicação de produtos cerâmicos. A palestra abordará questões práticas relacionadas ao uso correto, conformidade com normas técnicas e diversas aplicações da cerâmica em obras.

O evento é uma realização do Sebrae Bahia, ANFAMEC, Ferreira Costa, ANICER, Sindicer/BA, EDias Consultoria e Sinduscon.

Publicações relacionadas