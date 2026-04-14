Samba das Marias realiza quarta edição em Salvador

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O samba acontecerá no Pelourinho - Foto: Divulgação

Os fãs de um bom sambinha podem comemorar, pois o Samba das Marias anunciou sua quarta edição em Salvador. Com o tema “O samba em sua essência mais pura”, o evento promete unir cultura e história em um único lugar.

O evento está marcado para o dia 08 de maio, uma sexta-feira, a partir das 18h, no Largo Quincas Berro D’Água, localizado no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana.

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Os ingressos custam o valor inicial de R$ 20 e a programação contará com show da banda Sambari e participações especiais, que serão divulgadas mais próximo do dia do evento.