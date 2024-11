Samba de Quinta anuncia edição especial para véspera do feriado

Evento será nesta quinta, 14 - Foto: Gabriel Xavier

O Samba de Quinta terá uma edição especial na véspera de feriado, 14 de novembro, a partir das 22h, no Z1 Bar, Rio Vermelho. Nesta edição, o palco será comandado pela cantora Vanessa Borges, ex-participante do The Voice, que traz um repertório nostálgico com os sucessos do Sorriso Maroto. O evento também conta com o carisma e a energia do Grupo Gente Boa.

Mantendo a tradição de trazer visibilidade aos artistas locais, se somam ao evento o Samba de Lua e o DJotta, dois nomes em ascensão na cena do entretenimento da cidade. E para manter o ritmo e a sintonia com o público, DJ Jamil assume a pickup garantindo um set que passeia desde Pabllo Vittar até Ivete Sangalo

A entrada do evento está a partir de R$35, para quem estiver com nome na lista. Aniversariantes da semana têm entrada gratuita, basta se inscrever através do formulário na página no Instagram.

- Serviço:

Data: 14 de novembro, véspera de feriado

Local: Rio Vermelho, Salvador

Horário: A partir das 22h

Atrações principais: Vanessa Borges (ex-The Voice), Grupo Gente Boa e DJ Jamil

Participações: Samba da Lua e DJotta

Ingressos: A partir de R$35 com nome na lista

Aniversariantes da semana: Entrada gratuita com inscrição no Instagram