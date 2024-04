São João é destaque na principal feira de turismo da América Latina | A TARDE

O São João da Bahia 2024 foi destaque na WTM Latin America, a mais importante feira latino-americana da indústria de viagens, encerrada na quarta-feira, 17, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Entre os 620 expositores de 40 países, o clima junino tomou conta do estande da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), que promoveu os atrativos históricos, culturais e naturais do estado, além de prospectar negócios nas áreas de hotelaria, aviação e cruzeiros marítimos.

Diretor de Promoção da Secretaria de Turismo da Bahia, Pedro Gramacho celebrou a visibilidade na vitrine mundial.

"Nosso estande trouxe a diversidade do turismo da Bahia e foi um dos mais visitados, com encontros de negócios promissores. O toque especial foi a divulgação do São João, a festa que movimenta todo o território baiano. O trabalho de promoção do destino Bahia segue durante todo o ano, nas principais feiras nacionais e internacionais".