Sarajane faz show gratuito no Pelourinho

Sarajane - Foto: Divulgação

Pioneira da axé music, a cantora Sarajane vai apresentar mais uma edição do Bailinho Axé pra Você 40! neste domingo (19), às 16h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho. O projeto homenageia quatro décadas do ritmo que marcou a música baiana e nacional.

O evento é gratuito e contará com convidados como DJ Fábio Lima, Vitrolab, Viola de Doze e Lucas Gerbasi.

Com um repertório que transita entre sucessos do axé raiz e canções mais recentes, Sarajane promete um show repleto de energia e referências à história do gênero. "É um repertório de axé raiz, mas que também traz a modernidade de várias músicas novas, minhas gravações que já estão nas rádios. São músicas atuais em homenagem ao (movimento) axé", explica.

Criado há oito anos, o Bailinho Axé pra Você surgiu com a proposta de ser um ensaio de verão, evento que funciona como prévia do carnaval. Com a proximidade do aniversário de 40 anos da axé music, Sarajane decidiu que seria importante pensar uma edição em celebração ao ritmo e também trazer algumas surpresas, como os convidados.

“A surpresa esperadas são os convidados que a gente sempre traz, trazendo tecnologia e coisas super bacanas. O projeto já existe há oito anos, então nós estamos desde o ano passado fazendo essa movimentação dos 40 anos. Gravando, fazendo shows, trazendo muitos convidados de nomes nacionais e nomes regionais, pessoas que estão começando a carreira, é muito legal”, conta.

A evolução do projeto também está na sua musicalidade, que se renova sem perder a essência. "Ele vem com uma edição comemorativa, mas também traz essa modernidade das novas batidas, sem perder a baianidade. A música é uma mistura de células, não apenas um estilo", ressalta Sarajane.

A trajetória de Sarajane

Considerada "mãe do Axé", Sarajane diz que a alcunha não deve ser dada a ela, mas à própria Bahia. "Sempre digo que a verdadeira mãe da axé music é a Bahia e o pai é o Chacrinha, porque foi ele quem deu oportunidade para os artistas mostrarem seu estilo. A axé music nasceu dessa mistura de ritmos, dessa liberdade de criação", afirma. A cantora teve uma projeção nacional na segunda metade da década de 1980 com o sucesso A Roda, lançado em 1987.

Sarajane também relembra o preconceito inicial que o gênero sofreu. "Nos anos 1980, o termo axé music era pejorativo, criado pelos roqueiros para diferenciar o que não era rock. Mas, aos poucos, ele se transformou na identidade de um movimento musical e cultural forte, que atravessou gerações", explica.

“Fui a primeira mulher a misturar essas células dentro da percussão, a cantar junto com os meninos dos blocos afro. Foi um momento desafiador, mas muito importante”, lembra a cantora

Convidados especiais

O Bailinho contará com a participação de artistas que representam tanto a tradição quanto a inovação da música baiana. "Sempre trago essa mistura de raiz e novidade. Nessa edição, teremos a banda Vitrolab, que traz uma sonoridade alternativa, o Lucas Gerbasi, que mistura axé e rock, e a Viola de Doze, que representa nossa ancestralidade", destaca Sarajane.

O DJ angolano Fábio Lima também estará presente, trazendo sua experiência na cena eletrônica e na conexão com os ritmos africanos. "A axé music é essa troca constante, essa ponte entre o passado, o presente e o futuro da nossa música", afirma a cantora.

Para além das comemorações dos 40 anos do movimento, Sarajane segue com novos projetos, incluindo a inauguração da sede de sua ONG, a Casa de Maria, no Taboão, que oferecerá formação para mulheres e atividades culturais. "O Taboão é um lugar histórico dentro do Pelourinho, e queremos devolver a ele a visibilidade que merece, promovendo cultura e educação”.

Enquanto isso, a cantora continua viajando com sua turnê e trabalhando em novos projetos audiovisuais.

“Espero que a Secretaria de Cultura nos apoie para produzir um documentário sobre essa trajetória. São 40 anos de axé music e de histórias para contar", finaliza.

Projeto Bailinho AXÉ PRA VOCÊ 40 com Sarajane e convidados / Amanhã, 16h / Largo Tereza Batista (Pelourinho) / Entrada gratuita

