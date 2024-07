Secretaria destina mais de R$ 1 milhão para apoiar comunicadoras da BA

- Foto: Thuane Maria

Cerca de R$ 1,5 milhão será destinado a apoiar mulheres comunicadoras do estado. O lançamento, pela Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), aconteceu na sexta-feira, 12, durante o “Elas à Frente na Comunicação”, evento de Julho das Pretas, apoiado também pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Turismo (Setur).

LEIA TAMBÉM

“Podemos ter expectativa”, diz Conceição Evaristo sobre cadeira na ABL

Aldinha Sena, representante da SPM, disse que o edital reforça a importância social das mulheres comunicadoras. “A SPM não consegue chegar nos 417 municípios da Bahia sozinha, nós precisamos de vozes e dar vozes às mulheres que estão na ponta, que estão fazendo o trabalho de comunicação em cada município é muito importante para visibilizar as ações de uma Secretaria que tem como público 57% da população baiana, mas que não tem uma estrutura capaz de estar nos 417 municípios. Então, contar com as mulheres comunicadoras para a nossa política é de fundamental importância”, afirma.

Ela diz que a intenção do edital é potencializar a força das comunicadoras, que muitas vezes, trabalham em veículos coordenados por homens. “Qual é a nossa expectativa? A mulher tem um meio, um blog, ela tem uma comunicação, ela tem uma produção fotográfica, ela tem um produto seu, mas ela não consegue escoar enquanto produto, enquanto economia criativa. Então, a ideia é que esse edital, ele dê voz a esse produto, e nós queremos fazer ele a longo prazo. Nós queremos pensar numa perspectiva de três anos, pelo menos”, diz.

Funcionamento

O edital é voltado a mulheres jornalistas, relações públicas, publicitárias, influenciadoras digitais, assessoras de comunicação, radialistas, fotógrafas, artistas visuais e designer gráfica. Ele foi dividido em duas etapas, sendo a primeira de escuta, anúncio e pesquisa, e a segunda, de seleção das propostas.

Os objetivos da ação incluem a promoção de informações que enfrentem as questões de violência contra a mulher, a cultura do machismo, a misoginia e a violência de gênero, além de incentivar uma maior participação das mulheres na comunicação, e ampliar a participação e o acesso das mulheres às tecnologias da informação e comunicação.

Além do lançamento do edital, o evento também foi marcado pela homenagem a comunicadoras negras, que, segundo a SPM, “contribuem para a promoção e difusão de direitos das mulheres na sociedade, por meio de suas atuações profissionais".

A lista inclui Bárbara Carine, Carla Akotirene, Camilla França, Cristiele França, Dina Lopes, Ekedy Sinha, Georgina Maynart, Mabel Freitas, Marlupe Caldas, Mirtes Santa Rosa, Val Benvindo, Vânia Dias, Lorena Ifé e Wanda Chase, além da colaboradora do Grupo TARDE, Cleidiana Ramos, e das ex-colaboradoras Maíra Azevedo (Tia Má), Ceci Alves e Marjorie Moura.

“Tenho alegria e orgulho de ser uma mulher negra, mãe e de candomblé. Orgulho da nossa ancestralidade, honro aquelas que nos orientam, bruxas ou sábias, artistas de si mesmas”, celebrou Ekedy Sinha.