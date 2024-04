Secretário quer maior participação da cultura popular no São João | A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, comentou, em entrevista ao Portal A TARDE, na última sexta-feira, 5, sobre os preparativos para o São João no estado. O titular afirmou que a pasta trabalha para uma maior participação da cultura popular na festa.

“Sabemos que o melhor São João do mundo acontece na Bahia, o melhor do mundo é aqui e agora, nesse momento. Aqui é um estado todo em festa, com todo o respeito aos nossos vizinhos, mas a gente sabe o quanto o São João tem uma força, tem uma representatividade para a Bahia, para a cultura, para a economia, como um todo, para o turismo”, destacou.



Monteiro completou: “O nosso compromisso no Governo do Estado, especialmente na Secretaria de Cultura, é trabalharmos para uma maior participação da cultura popular, da cultura raiz nordestina nessas festas. Nós estamos trabalhando nesse sentido para que o envolvimento maior de quem faz essa cultura tradicional tenha espaço para apresentação”.