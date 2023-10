SecultBa lança 26 editais da Paulo Gustavo Bahia

A Secretaria de Cultura do Governo da Bahia (SecultBa) lançou nesta quinta-feira, 21, ao todo 26 editais da Lei Paulo Gustavo Bahia (PGBA). Os documentos devem repassar cerca de R$150 milhões para promotores de cultura dos 27 Territórios de Identidade do estado.

Os recursos da lei serão aplicados em projetos de audiovisual, dança, teatro, circo, música, artes visuais, literatura, além de manifestações culturais e identitárias baianas e premiações para mestres e mestras da cultura. Os editais podem ser acessados nesse link e as inscrições de projetos iniciam na terça, 26.

Para garantir a diversidade no repasse dos recursos, os editais possuem cotas para 50% de pessoas negras e 10% para pessoas indígenas. Além disso, serão reservadas vagas para contemplar todos os territórios de identidade, como parte da política de territorialização da política cultural do estado.

Além das cotas, indutores garantirão pontuação extra para projetos cujo proponentes sejam mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, jovens (até 29 anos) e idosos (acima de 60anos).

Também serão estimulados com maior pontuação projetos cujo o público sejam pessoas internas e egressas dos sistemas penitenciários ou de medida sócio-educativa, pessoas atendidas por ações de redução de danos (CAPS e Corra pro Abraço), projetos que tratem sobre patrimônios imateriais, além de projetos que têm previsão de acontecer em pontos de cultura, em espaços culturais do Estado (teatros, museus, bibliotecas, etc), em escolas públicas do estado ou em centro social urbano.

Para o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, esse é um momento histórico com o maior investimento direto na Cultura do país e do estado. “Os editais foram pensados para serem amplamente democráticos. Esse investimento vai estimular o fazer cultural baiano que gera emancipação social, política, além de gerar emprego, renda e desenvolvimento”, disse o secretário.

Todos os editais da Paulo Gustavo Bahia foram feitos nos formatos indicados no decreto de fomento (11.453/2023), que são mais simplificados. Os certames ficarão públicos antes da abertura para inscrições para que proponentes possam analisar os documentos e se prepararem para inscreverem suas propostas.

Lista dos Editais Paulo Gustavo Bahia

Edital Produção Audiovisual

Valor: R$ 55.340.000,00

Edital Exibição Cinematográfica

Valor: R$ 6.200.000,00

Edital Produção Audiovisual Web

Valor: R$ 13.100.000,00

Edital Formação, Pesquisa e Memória no Audiovisual

Valor: R$ R$ 2.340.000,00

Edital Cineclubes, Mostras e Festivais e Eventos no Audiovisual

Valor: R$ 4.820.000,00

Edital Distribuição, Licenciamento e VOD

Valor: R$ 6.503.000,00

Edital Cinematecas

Valor: R$ 2.000.000,00

Edital Cinemas e Salas Públicas Vocacionadas

Valor: R$ 8.000.000,00

Edital Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Audiovisual

Valor: R$ 3.450.000,00

Edital Prêmio por Trajetória no Cinema e no Audiovisual

Valor: R$ 2.900.000,00

Edital Apoio às Artes - Lia da Silveira

Valor: R$ 14.200.000,00

Edital Prêmio Nilda Spencer - Reconhecimento por Trajetória Cultural

Valor: R$ 1.800.000,00

Edital Vozes Culturais da Bahia

Valor: R$ 3.940.000,00

Edital Prêmio Preservar: Culturas, Identidades e Saberes Ancestrais

Valor: R$ 6.030.000,00

Edital Inventário de Conhecimento 2 de Julho

Valor: R$ 600.000,00

Edital Inventário de Conhecimento de Bens Culturais do Estado da Bahia

Valor: R$ 1.500.000,00

Edital Lunda Kingana: Preservando Memória

Valor: R$ 1.550.000,00

Edital Modernização de Museus e Acervos Museológicos

Valor: R$ 1.000.000,00

Edital Apoio à Publicação de Livros

Valor: R$ 600.000,00

Edital Apoio à Restauração de Acervos

Valor: R$ 400.000,00

Edital Apoio à Bibliotecas Comunitárias e Espaços de Leitura

Valor: R$ 400.000,00

Edital Apoio às Feiras e Festas Literárias

Valor: R$ 600.000,00

Edital Manutenção, Reforma, Ampliação ou Modernização de Espaços Culturais

Valor: R$ 1.950.000,00

Edital Economia Criativa

Valor: R$ 1.200.000,00

Edital Culturas Digitais

Valor: R$ 800.000,00

Edital Prêmio Cultura Viva Bahia

Valor: R$ 2.300.000,00