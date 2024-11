Sepultura confirma show de despedida em Salvador; confira detalhes

Será último show em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador foi confirmada na turnê de despedida da icônica banda Sepultura. A apresentação, intitulada "Celebrating Life Through Death", acontecerá no dia 12 de dezembro (quinta-feira), a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Essa será a última vez que o grupo se apresenta em solo baiano, marcando o encerramento de uma trajetória de quatro décadas de sucesso.

Com Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Greyson Nekrutman (bateria) e Paulo Jr (baixo), o Sepultura promete entregar um espetáculo histórico.

“São 40 anos, não 40 dias”, afirmou Andreas Kisser, sintetizando a longa e impressionante carreira da banda. E os números confirmam: ao longo desses anos, o Sepultura passou por mais de 76 países, se apresentou em mais de 803 cidades fora do Brasil, e conquistou quase todos os continentes com sua música, vendendo mais de 20 milhões de discos.

Reconhecida pela energia intensa e envolvente de suas apresentações, a banda se destaca por letras que abordam questões sociais, políticas e culturais, consolidando-se como uma das mais influentes a emergir da América do Sul. Com uma base de fãs globalmente diversificada, o Sepultura fez história no metal mundial e é considerado um dos pilares do gênero.

"Estamos felizes e muito agradecidos com tudo que aconteceu na nossa história. Fizemos grandes álbuns e shows, cultivamos amizades, conhecemos nossos ídolos, ajudamos a colocar o metal brasileiro no mapa mundial e, agora, deixamos a cena com o sentimento de dever cumprido", declararam os integrantes da banda ao anunciar a turnê de despedida.

Os ingressos para a apresentação na Concha Acústica do TCA variam entre R$120 e R$280, e estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital ou, sem taxas, no balcão físico de venda Ingressos Bahia (Shopping Barra). É importante destacar que os ingressos deste evento não estarão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves.

Sepultura, uma banda que transcende fronteiras e marcou gerações, promete uma despedida inesquecível para os fãs baianos. Imperdível para qualquer amante do heavy metal e da história do rock!

Serviço:

Data: 12 de dezembro (quinta-feira)

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Vendas online na Bilheteria Digital.

Ingressos:

1º LOTE ÁREA ÚNICA – MEIA: R$120,00

1º LOTE ÁREA ÚNICA – SOCIAL: R$180,00

1º LOTE ÁREA ÚNICA – INTEIRA: R$240,00