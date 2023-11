Setembro teve maior ocupação de hotéis em dez anos, diz Tourinho | A TARDE

Durante coletiva de imprensa realizada no Espaço Cultural da Barroquinha, nesta sexta-feira, 17, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, afirmou que as perspectivas para seu setor são boas e justificou o otimismo com informações do que tem acontecido na cidade.

"A gente está tendo um ano excelente para o turismo. Setembro foi o mês de maior alta de ocupação de hotéis nos últimos dez anos. Salvador vem se reafirmado como o principal destino do Brasil no mundo", comentou Tourinho.

As consequências da chegada de mais visitantes na cidade, segundo o secretário, tem impactado diretamente no orçamento municipal. "Temos uma informação recente de que a arrecadação de ISS [Imposto Sobre Serviço] cresceu muito nesses primeiros dez meses em relação ao ano anterior, ou seja, é a cidade ativa movimentando o Centro Histórico e os hotéis", comenta. "Em novembro, a ocupação de hotéis é de 85%", continua.

Embora tenha se mostrado otimista com a realização de eventos como o desfile dos blocos afro, no dia 25, Caminhada do Samba, no dia 26, o natal com decorações típicas no Centro Histórico e o Viva Verão, evento pós-Carnaval para prolongar os festejos durante a estação, Pedro Tourinho alega que os esforços para muitos dos eventos têm sido basicamente da Prefeitura de Salvador.

"A gente fez um apelo para ter outros patrocinadores. Até tivemos a Smiles e a Gol apoiando alguns eventos, como o Salvador Capital Afro na próxima semana. Mas os desfiles [dos blocos afro, de 25 de novembro], por exemplo, estão sendo apoiados pela SALTUR [Empresa Salvador Turismo], pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Prefeitura de Salvador", conta.

Para Tourinho, eventos de grande porte como o Festival Virada Salvador 2024 precisam de atrações conhecidas nacionalmente para engajar, embora grupos locais tenham seu espaço.

"Precisamos de um apelo de mídia para ter patrocínio, para que seja realmente a maior e a mais importante virada do ano no Brasil", justifica. "Obviamente, a gente pode melhorar sempre e nosso desejo é incluir cada vez mais artistas locais, mas é injusto dizer que não há artistas locais na grade, já que mais da metade dela é composta por artistas locais", conclui.

O secretário municipal de Cultura e Turismo diz ainda que é um desafio incluir todos os artistas locais em eventos durante o ano. "Obviamente não cabe todo mundo no palco. Então a gente tem que espalhar as participações durante o ano. Quem não tocou agora na virada pode tocar no carnaval, no pós-carnaval, no São João ou na primavera", afirma.

"A gente tem uma programação anual para poder garantir a participação de todo mundo", conclui.