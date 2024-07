Seu Calixto e Tangolomangos se apresentam Rio Vermelho nesta sexta

- Foto: Daniela Peleteiro / Divulgação

Nesta sexta, 19 de julho, a partir das 21h, o Green House, no Rio Vermelho, receberá em seu palco as bandas baianas Tangolomangos e Seu Calixto. Os ingressos de segundo lote custam R$ 35.

Com um repertório repleto de sucessos e muita improvisação, as bandas prometem agitar a noite e levar o público à loucura.

A apresentação marcará o lançamento do novo projeto do Tangolomangos, "Canções Prematuras", que promete ser um dos destaques da noite e o Seu Calixto que acaba de lançar o single “Águas do Bem” destaque na mídia de São Paulo na rádio 89FM.

Serviço:

O quê: Show com Tangolomangos e Seu Calixto

Quando: 19 de julho (sexta-feira), a partir das 21h

Onde: Green House - Rio Vermelho, Salvador