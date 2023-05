Seu Jorge e Alexandre Pires voltam a Salvador neste sábado

Com duas horas de duração, chega a Salvador o show Irmãos, de Alexandre Pires e Seu Jorge. A apresentação será amanhã, na Concha Acústica do TCA. No repertório, os principais sucessos das carreiras de ambos, além de hits alheios, de artistas como Tim Maia e Renato Russo.

“Irmãos é uma produção perfeita, com o clima lá em cima, que traz aquela felicidade já de primeira. O show inteiro é bastante especial e estamos conectados com o público sempre. Eu amo esse projeto, o repertório e o jeito que eu e Alexandre nos divertimos. Eu curto o show por completo. São as duas horas mais felizes do meu dia. Juntos somos únicos e imbatíveis. Vai ser lindo ver todo mundo se divertindo e cantando conosco. Tenho certeza que será uma sensação maravilhosa”, aposta Seu Jorge, empolgado.

A ideia de turnê surgiu na pandemia, após Alexandre Pires e Seu Jorge se apresentarem em uma das lives mais assistidas no YouTube. O registro da transmissão soma, atualmente, quase 20 milhões de visualizações. Com o arrefecimento da Covid-19 e o retorno das atividades presenciais, uma turnê em que esses “irmãos” pudessem reencontrar o público se tornou inevitável. Conhecidos já há anos, os artistas sempre conversaram muito nas oportunidades em que se encontravam em diversos shows, eventos, festas, premiações e até mesmo em aeroportos. Compartilhando experiências, respeito e admiração mútua, o desejo de dividirem o mesmo palco enfim se concretizou.

“Sempre admirei muito o Alexandre como pessoa e artista. Ele é super profissional, dedicado, focado – e dividir o palco com ele tem sido uma experiência maravilhosa. Apesar de seguirmos estilos diferentes, temos muitas inspirações e características em comum. Realmente, a nossa ligação parece coisa de vidas passadas e levar alegria às pessoas em todas as cidades, nesse momento, é como se estivéssemos em perfeita comunhão. Alexandre é um artista completo. Um profissional de uma qualidade e elegância difícil de se encontrar no mundo. Ele tem uma visão de vida super inteligente, determinada e de um sorriso contagiante”, descreve Seu Jorge.

Após uma primeira temporada de sucesso, com ingressos esgotados em diferentes cidades do Brasil e de Portugal, a dupla volta a Salvador para mais uma apresentação da turnê Irmãos. Os artistas estiveram na capital baiana em 2022 com esse que foi eleito o Melhor Show do ano pelo Prêmio Multishow.

“Quando surgiu a possibilidade de realizarmos uma live juntos foi uma realização maravilhosa. Passamos uma semana escolhendo o repertório, ensaiando e fortalecendo essa amizade. Eu adoro estar ao lado do meu grande amigo. Temos uma sintonia, uma conexão e um entrosamento de outro mundo. Nos divertimos muito durante as apresentações e nos momentos off também. Em diversos momentos interagimos durante a apresentação. É algo bastante especial, mágico. É muito bom contar com pessoas de talento e comprometidas em proporcionar o melhor ao público”, compartilha Alexandre Pires.

Energia “sobrenatural”

No show, Seu Jorge e Alexandre Pires desfilam um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, bem como sucessos do samba, do pagode e de outros grandes nomes da música brasileira. As canções são, ainda, alternadas com um bate-papo descontraído e alegre entre os dois e a plateia.

O clima perfeito para um espaço como a Concha e para o público sempre alto astral da capital baiana.

“Essa turnê tem um significado bastante especial para mim. Estamos fazendo diversos shows pelo país e a receptividade do público é maravilhosa por todas as cidades em que nos apresentamos. Esse projeto é algo que tem chamado a atenção das pessoas por conta de toda a alegria e felicidade que transmitimos. É um show super descontraído, bastante musical, dançante, com diversos hits e de uma energia sobrenatural. O nosso show traz a verdadeira essência da boa música brasileira. Tem muita animação, diversão, alegria, swing, dança… Promovemos uma verdadeira festa para quem quer só saber de cantar e dançar! Esse é o verdadeiro segredo do sucesso deste projeto. A nossa alegria é transparente e esse sentimento reflete na plateia”, afirma Alexandre.

“Além disso, essa turnê tem um significado bastante especial para mim. O nosso show traz a verdadeira brasilidade. Tem muita animação, diversão, alegria, swing, dança… perfeito para quem quer celebrar a vida”, reforça Alexandre Pires.

Tão empolgado quanto seu parceiro, o cantor aproveita e fala de sua ligação com a Bahia. “A Bahia faz parte da minha vida e é parte importante do sucesso da minha carreira. Adoro receber o carinho de vocês e fazer parte da trilha sonora da vida das pessoas. Sempre sou muito bem recebido em todos os cantos do estado e adoro sentir essa energia maravilhosa do povo baiano. A nossa última apresentação foi um verdadeiro sucesso e estamos de volta para muito mais”, afirma.

“Eu sou apaixonado pela Bahia e seu povo. A animação, o calor, a alegria, a vibe que vocês transmitem é extremamente contagiante. Sou muito grato por todo o carinho, apoio e a atenção de todos para comigo. É sempre um prazer reencontrar o público baiano”, ecoa Seu Jorge.

Além da parceria, Seu Jorge e Alexandre Pires, têm mais surpresas reservadas. Pires está promovendo o álbum Na Balsa, primeiro trabalho inédito desde 2015, trazendo feats com Maiara & Maraisa, Dilsinho, Tiee e Menos é Mais. Seu Jorge, por sua vez, está com um projeto ao lado de Daniel Jobim, interpretando obras imortalizadas do músico e compositor Tom Jobim, que estaria com 96 anos.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.