Sexta-feira 13 com Ultra Bomb e Lote 7 na Área 51

Ultra Bomb apresenta show do single 'Reza' - Foto: Diana Couto/Divulgação

Quando uma sexta-feira 13 encontra o palco da Área 51, o resultado só poderia ser um ritual de distorção e impacto. A partir das 22h, o Rio Vermelho recebe uma noite onde o azar não tem vez, mas o rock autoral reina absoluto.

A Ultra Bomb convoca o público para o show do single "Reza", em uma celebração que mistura o peso das guitarras com a atmosfera mística da data, criando o ambiente ideal para quem busca fugir do comum e mergulhar na força da música independente.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A banda traz para o palco a sua fusão explosiva de funk metal com hardcore, temperada por nuances tribais da música nordestina. Composta por Tiago Barulho (vocal), Favila X. e Elton Alencar (guitarras), Madureira (baixo) e Rafael Formiga (bateria), a banda apresenta um show marcado por riffs poderosos e elementos percussivos.

As letras, que mergulham em temas como saúde mental, políticas públicas e o cotidiano urbano, ganham ainda mais força com a atmosfera mística da "Sexta 13".

Rock, ironia e diversão

Lote 7 apresenta o EP 'Menino Esperto' | Foto: Divulgação

A abertura da noite fica por conta da banda Lote 7, veterana da cena de Lauro de Freitas (BA). Fundada em 2015, a Lote 7 carrega a bandeira do rock autoral misturando Hard Core, Punk e Metal com letras irônicas sobre o cotidiano.

O grupo, que detém a honraria "Vozes da Cidade" e possui distribuição mundial pela MS Metal Agency, vive um momento de expansão após passagens marcantes por festivais como o Palco do Rock e o Circuito Bahia Rock Collection em 2025.

O evento é uma oportunidade rara de conferir duas potências do rock local em um ambiente temático. Enquanto a Lote 7 aquece o público com a urgência do punk e o sarcasmo de suas composições (como as do EP Menino Esperto), a Ultra Bomb entrega o peso ritualístico de seu novo repertório. É a união de trajetórias consolidadas em prol de uma cena que se renova através do som pesado e da crítica social.

Com couvert artístico de apenas R$ 15, a noite na Área 51 se posiciona como um dos principais destinos para os entusiastas da cultura independente nesta sexta-feira. Entre "rezas", guitarras distorcidas e a mística da data, o público é convidado a participar de uma celebração que vai muito além do convencional.

Ouça Ultra Bomb - "Reza":

Spotify

Apple Music

SERVIÇO

O quê: Show do single "Reza" (Ultra Bomb) + Lote 7

Show do single "Reza" (Ultra Bomb) + Lote 7 Quando: Sexta-feira, 13 de março, às 22h

Sexta-feira, 13 de março, às 22h Onde: Área 51 (Rio Vermelho, Salvador-BA)

Área 51 (Rio Vermelho, Salvador-BA) Quanto: Couvert R$ 15

PRÓXIMOS SHOWS - ULTRA BOMB