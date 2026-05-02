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SHAKIRA NO RIO

Shakira no Rio: altura do palco equivale a prédio de 18 andares

Estrutura foi desenhada para garantir que a performance da artista seja visível de qualquer ponto da orla

Jair Mendonça Jr
Por

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Estrutura montada impressiona pela magnitude e pelos números superlativos
Estrutura montada impressiona pela magnitude e pelos números superlativos - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Com 56 metros de altura e tecnologia de ponta, o palco montado para o show gratuito de Shakira na Praia de Copacabana quebra recordes e redefine o conceito de eventos de massa no Brasil.

O Rio de Janeiro se prepara para um dos maiores eventos musicais da década. A chegada da estrela colombiana Shakira à Praia de Copacabana não é apenas um marco cultural, mas um triunfo da engenharia de eventos.

Integrando o projeto "Todo Mundo no Rio", a estrutura montada para este sábado, 2, impressiona pela magnitude e pelos números superlativos.

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Maior estrutura já utilizada no projeto

A estrutura, apontada como a maior já utilizada no projeto, foi desenhada para garantir que a performance da artista seja visível de qualquer ponto da orla.

Ocupando uma vasta área na areia, o palco se destaca não apenas pelo tamanho, mas pela verticalidade, alcançando a marca impressionante de 56 metros de altura.

A estrutura em números

Área total: 1.500 m² de plataforma principal

Altura: 56 metros (equivalente a um edifício de 18 andares)

Passarela: 25 metros de extensão para interação direta com os fãs

LEDs: 500 m² de painéis de alta definição integrados ao cenário

Tecnologia visual e experiência do público

Para um público estimado em milhões, a visibilidade é o maior desafio. Por isso, a cenografia incorpora 500 metros quadrados de painéis de LED, que transmitem cada detalhe das coreografias da artista em tempo real.

A passarela de 25 metros permite que Shakira avance em direção ao público, criando uma experiência imersiva mesmo em um espaço aberto e massivo.

Como assistir e impacto econômico

O show, previsto para começar às 21h20, terá transmissão multiplataforma pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

A megaestrutura não serve apenas ao espetáculo, mas movimenta toda a cadeia logística do Rio de Janeiro, desde a segurança até o transporte, com o metrô operando esquemas especiais de pulseiras para o retorno dos fãs.

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Tags:

eventos em Copacabana Shakira Todo Mundo no Rio

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