Show comemorativo de 50 anos do Ilê Aiyê tem ingressos esgotados

- Foto: Reprodução / Instagram @blocoileaiye

Já se esgotaram os ingressos para o show de celebração aos 50 anos de fundação do Ilê Aiyê, que acontece nesta sexta-feira, 1º, às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Não deu pra quem quis! A Concha estará cheia de pérolas negras e de todas as cores reverenciando o cinquentenário do primeiro bloco afro do Brasil.

Com direção do fera e perfeccionista Elísio Lopes Jr., essa semana tem sido de ensaios intensos da Orquestra Afrosinfônica, Band'Aiyê e os convidados: Daniela Mercury, BaianaSystem, Beto Jamaica, Matilde Charles, Amanda Maria, Aloísio Menezes e Carlinhos Brown.

Para se ter uma ideia do esmero da produção em cada detalhe, na tarde de ontem (quarta-feira, 30), a Band'Aiyê já estava passando o som ma Concha Acústica. Depois foram pro estúdio com a Orquestra Afrosinfônica.

Pelos spoilers que este colunista que vos escreve viu, vai ser um chorôrô de alegria essa festa. Promete muita emoção!