Show de Agnes Nunes deste domingo em Salvador é adiado | A TARDE

A cantora Agnes Nunes adiou o show que aconteceria em Salvador neste domingo, 19, no Teatro SESC Casa do Comércio. A informação foi divulgada pela produção do evento.

De acordo com o comunicado, uma nova data será divulgada. O motivo para o adiamento da apresentação não foi informado.

O show da baiana de 21 anos, faz parte da turnê 2023 da artista e aconteceria às 20h. Em nota, a produção lamentou a decisão.

Confira comunicado na íntegra:

“Informamos que o show da cantora Agnes Nunes, originalmente agendado para o dia 19 de novembro (domingo), às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio, será adiado. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Uma nova data será divulgada em breve. Agradecemos a compreensão de todos os fãs e esperamos contar com a presença de vocês no evento remarcado”.