Show de Tom Zé celebra 59 anos do Teatro Vila Velha

Os 59 anos do Teatro Vila Velha foram comemorados nesta segunda-feira, 31, com um show de Tom Zé, que esteve no palco do espaço na inauguração, em 1964. A celebração marca ainda um novo momento do Teatro, que passará por obras de revitalização realizadas em parceria com a Prefeitura de Salvador.

O artista apresentou canções que marcaram sua carreira e que também se entrelaçam com a cultura baiana e brasileira, como 'Jimi, Renda-Se', 'Hein?', 'Menina, Amanhã De Manhã (O Sonho Voltou)', 'A Gravata', entre outros.

O diretor do equipamento, Márcio Meirelles, refletiu em conversa com o Portal A Tarde que chega aos 59 anos do equipamento feliz pela existência e resistência do espaço onde é possível experimentar, provocar e debater.

Ele enalteceu ainda o papel do equipamento no "nascimento" de vários artistas."Pode apoiar o nascimento, o surgimento de tanta gente nova como já fez, desde os Caetanos e Gils e Betânias e Gal's e Ton Zéis, até os Lázaros Ramos, os Wagner Mouras e os outros muitos artistas que surgem aqui e que estão aqui nesse momento atendendo vocês, pegando bilhete no ingresso, com lista de convidados e que daqui a pouco estarão aí no mundo, nas telas, nos outros palcos".

Ele citou ainda a exposição no Teatro que conta a história dos 59 anos do espaço. "É um teatro, é berço, né? Que é base, que é cunha, que é uma alavanca para muita coisa, pra muitos movimentos", contou.

O prefeito Bruno Reis e o diretor do equipamento, Márcio Meirelles, deram detalhes do que deve surgir com a reforma do teatro | Foto: Uendel Galte | Ag. A TARDE

Quem também marcou presença no evento foi o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, que contou que o teatro tem importância pessoal em sua vida.



"Eu resolvi fazer teatro aqui vendo os espetáculos na década de 1970. Então é como se fosse minha casa. É uma emoção muito grande poder estar nesse momento aqui no teatro que vai renascer. É um aniversário de renascimento e a gente vai voltar", disse.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) considerou que o evento e o anúncio da revitalização do teatro estarão em suas lembranças para sempre.

"O projeto vai trazer climatização, tratamento acústico, o que há de moderno em utilização de energia sustentável... A gente quer fazer o novo Teatro Vila Velha. Assim que o projeto for concluído, vamos licitar e executar essa obra. Com fé em Deus, ano que vem estaremos aqui no novo Teatro Vila Velha".