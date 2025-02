Skanibais e Bailinho de Quinta animam ‘Baile do Urso da Meia-Noite’

- Foto: Divulgação

Há oito anos, o bloco pré-carnavalesco Baile do Urso da Meia-Noite transforma as ruas do Santo Antônio Além do Carmo, em um verdadeiro reduto da folia. O bloco se destaca pela criatividade dos foliões, que capricham nas fantasias de pirata, colombina, pierrot e super-heróis, além de resgatar o espírito dos carnavais das décadas de 1980 e 1990.

Na edição deste ano, neste domingo (16), a partir das 16h, na Área de Eventos do Santo Antônio Além do Carmo, a festa contará com duas grandes atrações: Bailinho de Quinta e Banda Skanibais, além do som do DJ Guerreiro.

Conhecida por sua fusão única de ska e reggae, a banda Skanibais já participou do Baile do Urso da Meia-Noite em outras três edições. Como de costume, o grupo promete um repertório com releituras de grandes nomes da música nacional. “Sempre incluímos marchinhas de carnaval, porque o ska tem uma estrutura parecida com o arrasta-pé de Luiz Gonzaga e com o frevo. No Baile do Urso, misturamos tudo isso de forma natural”, explica João Teoria, trompetista e vocalista da banda.

Vanessa Melo, clarinetista e também integrante dos Skanibais, destaca a emoção de retornar ao evento.

“O Baile do Urso tem um astral único. O público vem disposto a se divertir, e a música tem um papel fundamental nessa troca de energia”, afirma a musicista, veterana na animação do baile.

Mas não são apenas os Skanibais que mantêm uma forte conexão com o evento. O Bailinho de Quinta, grupo que recria a atmosfera dos antigos bailes carnavalescos – essência também presente no Baile do Urso –, promete uma apresentação repleta de clássicos da música brasileira, frevo e marchinhas.

“O Bailinho sempre teve essa proposta de resgatar a magia do carnaval de salão, mas com uma roupagem moderna. É um show para todas as idades, um resgate afetivo que faz as pessoas dançarem e se emocionarem”, destaca Graco Vieira, músico e um dos fundadores da banda.

A relação do Bailinho de Quinta com o Santo Antônio Além do Carmo também é um ponto forte. “A banda nasceu no Rio Vermelho, circulou pelo Pelourinho, mas foi no Santo Antônio que encontramos nosso espaço. O bairro nos acolheu de uma forma muito especial. Além disso, também temos uma relação com o Bloco do Urso da Meia-Noite. Flávio, uma figura icônica do bloco, foi quem nos aproximou desse universo”, relembra Graco, em referência ao artista plástico Flávio Oliveira, que faleceu em 2020 vítima da Covid-19.

A origem do bloco

Criado pelos irmãos Flávio Oliveira e Fábio Oliveira, o Baile do Urso da Meia-Noite tem como propósito resgatar a essência dos carnavais antigos, valorizando as festas de salão, as marchinhas e a fantasia como elementos essenciais da celebração.

“O diferencial é a energia do público: são os amigos, os foliões fantasiados, a alegria e o amor que movimentam o baile”, completa Fábio.

O bloco se inspira nos tradicionais carnavais pernambucanos, com o Urso sendo uma fusão dos personagens Homem da Meia-Noite, o mais antigo boneco gigante de Olinda, e La Ursa, figura emblemática das troças carnavalescas de Recife e Olinda.

O organizador conta que a iniciativa surgiu para arrecadar fundos e garantir a continuidade do Bloco Urso da Meia-Noite, que desfila anualmente desde 2017 pelas ruas do bairro logo após a edição fechada do baile.

“Desde o início, nosso maior apoio financeiro vem de amigos e parceiros. A ideia sempre foi cuidar do bairro e dos vizinhos, porque nascemos e fomos criados aqui no Santo Antônio Além do Carmo”, explica Fábio.

Neste ano, o bloco sairá às ruas do Santo Antônio no dia 20 de fevereiro, com concentração a partir das 16h em frente ao Bar Oliveira, na Rua Direita do bairro. A saída com a fanfarra está prevista para as 20h, com a participação especial do artista Negro Léo.

Hoje em dia, através da música e de muita alegria, o evento se tornou também uma homenagem a Flávio, com sua história pessoal entrelaçada na essência do que é o Baile, o seu legado é celebrado pelas pessoas que, assim como ele, veem no carnaval uma oportunidade de se reconectar com suas raízes, com a memória do passado e, claro, com a vivência coletiva que une todas as gerações de foliões.

E é assim que o Baile do Urso da Meia-Noite se define até hoje: um espaço de expressão cultural e artística, onde o público é incentivado a soltar a imaginação e a criatividade nas fantasias. “Queremos que as pessoas se sintam livres para brincar o Carnaval do jeito que quiserem, sem abadás, sem regras, apenas com alegria e espontaneidade”, ressalta Fábio.

Graco também reforça a importância de respeitar os moradores locais e deixa um recado para os foliões: “O bairro tem uma vida cultural intensa, mas também é um espaço residencial. Então, é fundamental que o público aproveite a festa com respeito, chegando cedo, curtindo os bares e restaurantes locais e ajudando a manter o clima amigável e acolhedor. E vá de transporte por aplicativo”, finaliza.

Baile do Urso da Meia-Noite, com Bailinho de Quinta, Skanibais e DJ Guerreiro / Domingo (16), 16h / Área de Eventos, Santo Antônio Além do Carmo / R$ 70 / Vendas: Ticket Maker e Pida!

