CULTURA Sotero Beach Bar recebe segunda edição do ‘Partiu Pagode’ em Piatã Evento tem como objetivo reunir no local música de qualidade, além de estrutura de bar e cozinha Por Da Redação 07/11/2024 - 19:58 h

Noelson do Cavaco, Saiddy Bamba, Pode Misturar e DJ Keverson serão as atrações no Sotero Beach Bar - Foto: Divulgação

O bairro de Piatã receberá shows da segunda edição do projeto Partiu Pagode, 15 de novembro, sexta, a partir das 14h. Noelson do Cavaco, Saiddy Bamba, Pode Misturar e DJ Keverson serão as atrações no Sotero Beach Bar. “Fizemos o primeiro evento, e não imaginávamos que teria a proporção que teve. Foram mais de 10 horas de festa e queremos repetir a dose, aproveitando esse feriadão”, disse Victor Fonseca, idealizador do projeto. O evento tem como objetivo reunir no local música de qualidade, além de estrutura de bar e cozinha, que irão proporcionar encontros importante. A compra pode ser feita na portaria ou através do Instagram do @soterobeachbar.

