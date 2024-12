System Of a Down anuncia shows no Brasil em 2025; veja detalhes

System Of A Down - Foto: Divulgação

O System Of A Down anunciou uma turnê pelo Brasil em 2025, marcando o retorno da banda após quase 10 anos. Serão três shows: 6 de maio no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; 8 de maio no Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro; e 10 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis a partir de 17 de dezembro no site do Eventim. A venda geral ao público começa em 19 de dezembro ao meio-dia.

“Construímos uma relação de confiança com os artistas e estamos honrados em poder trazer o System Of A Down de volta. Muitos fãs brasileiros nunca viram a banda ao vivo devido à longa pausa nas apresentações. Poder oferecer essa oportunidade, que é um marco global, nos anima”, comenta Pepeu Correa, CEO da 30e.

“O System Of A Down é uma das bandas mais inovadoras e impactantes do rock moderno, conhecida por misturar estilos como metal, punk e música tradicional armênia, além de suas letras politicamente carregadas abordando questões como guerra, opressão e desigualdade. No Brasil, a banda construiu uma enorme base de fãs, conectando-se com o público por meio de suas mensagens de resistência e crítica social. Depois de 10 anos, todos terão a chance de vê-los novamente, pois influenciaram uma geração de músicos locais que adotaram sua mistura única de som e atitude”, compartilha Caio Jacob, vice-presidente de turnês globais da 30e.

As apresentações mais recentes do System Of A Down aconteceram nos EUA em abril de 2024 no festival Sick New World em Las Vegas, Nevada, e em agosto de 2024 no Golden Gate Park Polo Field em São Francisco, Califórnia. A última vez que o SOAD se apresentou no Brasil foi no Rock in Rio 2015, durante uma turnê que também passou por São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

Confira abaixo as datas:

6 de maio de 2025 - Curitiba, Brasil - Estádio Major Antônio Couto Pereira

8 de maio de 2025 - Rio de Janeiro, Brasil - Estádio Nilton Santos Engenhão

10 de maio de 2025 - São Paulo, Brasil - Allianz Parque

SYSTEM OF A DOWN

Realização: 30e

CURITIBA

Data: 6 de maio de 2025

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Arquibancada - R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,00 (inteira)

Cadeira Social Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Social Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Cadeiras Mauá - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Cadeiras Mauá - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/SystemofaDown

Bilheteria oficial: Hard Rock Café - R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 19h

RIO DE JANEIRO

Data: 8 de maio de 2025

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Sul - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/SystemofaDown

Bilheteria oficial: ESTÁDIO NILTON SANTOS – ENGENHÃO - Endereço: Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h

SÃO PAULO

Data: 10 de maio de 2025

Local: Allianz Parque

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Início das vendas:

Venda geral: 19 de dezembro, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/SystemofaDown

Bilheteria oficial: ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA A - Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.