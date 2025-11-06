VIVA A ESPANHA
Tardeo Flamenco em Salvador: paella, dança e pôr do sol
Evento celebra 13 anos do La Taperia, no Rio Vermelho, com chef José Morchon, shows de flamenco e gastronomia espanhola ao ar livre
Por Redação
A orla da Paciência, no bairro boêmio do Rio Vermelho, se prepara para receber mais uma vez o calor da Andaluzia. No próximo sábado, 8 de novembro, das 12h às 18h, acontece a 2ª edição do “Tardeo Flamenco”, um evento que combina alta gastronomia, cultura espanhola e um dos mais belos pôr do sol de Salvador.
O Tardeo Flamenco integra as festividades de 13 anos do aclamado restaurante La Taperia, um ícone da culinária espanhola na capital baiana. A proposta é oferecer uma imersão cultural e sensorial, transportando o público diretamente para o clima descontraído e vibrante da Espanha.
Paella ao vivo e delícias espanholas
O coração do evento será comandado pelo carismático chef José Morchon. Famoso pelo seu entusiasmo, Morchon irá preparar uma paella gigante ao vivo na rua, um espetáculo à parte.
“Paella ao vivo e a cores, na rua, não é todo dia, né?”, comenta Morchon, destacando o caráter único da festa que promete repetir o sucesso da primeira edição.
Servido ao ar livre, o menu inclui, além da paella, ostras fresquinhas, e uma seleção especial de bebidas como sangrias, espumantes e vinhos, mantendo o espírito festivo da cultura espanhola.
Espetáculo musical e de dança
A programação artística é um dos grandes atrativos. O tablado do La Taperia ganhará vida com a força, o ritmo e a beleza do flamenco tradicional.
- Apresentações de Dança: Janah Ferreira e Flora Bacelar & sua Companhia.
- Trilha Sonora: A intensidade da guitarra flamenca de Lucas Dourado e o ritmo marcante do cajón de Marcelo Saback.
Com esse mix de sabores, sons e sensações, o evento se consolida como uma celebração da vida, do sol e do espírito festivo de Salvador, com todo o charme do La Taperia.
Serviço
- Evento: Tardeo Flamenco – música, paella e pôr do sol no Rio Vermelho
- Data: 8 de novembro (sábado)
- Horário: das 12h às 18h
- Local: Restaurante La Taperia – Orla da Paciência, Rio Vermelho, Salvador – BA
- Ingressos: Couvert R$ 70 (lugares limitados)
- Reservas e informações: WhatsApp (71) 98716-1077
