Tardeo Flamenco em Salvador: paella, dança e pôr do sol

La Taperia, um ícone da culinária espanhola na capital baiana - Foto: Divulgação

A orla da Paciência, no bairro boêmio do Rio Vermelho, se prepara para receber mais uma vez o calor da Andaluzia. No próximo sábado, 8 de novembro, das 12h às 18h, acontece a 2ª edição do “Tardeo Flamenco”, um evento que combina alta gastronomia, cultura espanhola e um dos mais belos pôr do sol de Salvador.

O Tardeo Flamenco integra as festividades de 13 anos do aclamado restaurante La Taperia, um ícone da culinária espanhola na capital baiana. A proposta é oferecer uma imersão cultural e sensorial, transportando o público diretamente para o clima descontraído e vibrante da Espanha.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Paella ao vivo e delícias espanholas

O coração do evento será comandado pelo carismático chef José Morchon. Famoso pelo seu entusiasmo, Morchon irá preparar uma paella gigante ao vivo na rua, um espetáculo à parte.

“Paella ao vivo e a cores, na rua, não é todo dia, né?”, comenta Morchon, destacando o caráter único da festa que promete repetir o sucesso da primeira edição.

Servido ao ar livre, o menu inclui, além da paella, ostras fresquinhas, e uma seleção especial de bebidas como sangrias, espumantes e vinhos, mantendo o espírito festivo da cultura espanhola.

Restaurante fica no Rio Vermelho | Foto: Divulgação

Espetáculo musical e de dança

A programação artística é um dos grandes atrativos. O tablado do La Taperia ganhará vida com a força, o ritmo e a beleza do flamenco tradicional.

Apresentações de Dança: Janah Ferreira e Flora Bacelar & sua Companhia.

Janah Ferreira e Flora Bacelar & sua Companhia. Trilha Sonora: A intensidade da guitarra flamenca de Lucas Dourado e o ritmo marcante do cajón de Marcelo Saback.

Com esse mix de sabores, sons e sensações, o evento se consolida como uma celebração da vida, do sol e do espírito festivo de Salvador, com todo o charme do La Taperia.

Serviço