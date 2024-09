Teatro Gamboa abre temporada de espetáculo e exposição gratuita

Teatro Gamboa, no centro de Salvador - Foto: Divulgação | Fábio Bouzas

A partir desta quarta-feira, 11, às 19h, o Teatro Gamboa vai ser palco do solo “A Imensidão Íntima”, em comemoração aos 11 anos de atuação do Coletivo Dasliliths (BA). O espetáculo segue em cartaz até domingo, 15, sendo que nos dois últimos dias será mais cedo, às 17h.

No espetáculo, o membro fundador do coletivo, Thiago Carvalho, se debruça sobre uma dramaturgia autoral, também dirigindo e atuando. A obra propõe discutir sobre corpos e expressões de si, sobretudo, às condições sociais, históricas, políticas e econômicas para que essas expressões individuais possam emergir diante das representações sociais e culturais de gênero. Sentando de frente a uma mesa, o ator Thiago Carvalho escreve um manifesto para falar de sexualidade, desejos, anseios, carreira e permanência.

Os ingressos custam R$15/R$30, à venda antecipadamente no www.teatrogamboa.com.br, ou nos dias das apresentações, a partir das 15h, na bilheteria do espaço cultural.

“Nuances da Bahia”

Segue em cartaz no Teatro Gamboa a exposição coletiva gratuita “Nuances da Bahia”. A mostra de fotografias reúne imagens de 21 fotógrafos, uma jornada visual através dos detalhes fascinantes do estado, repleto de cores vibrantes, cultura e uma história profunda que se revela em todos os cantos. A curadoria é de Márcio Rogério Silva e Tetê Monteiro. A visitação acontece de segunda a sexta, das 9h às 12h; de quarta a sexta, entre 09h e 12h e entre 13h e 19h; e sábado e domingo entre 13h e 17h.

CineGamboa + PapoGamboa

Antes de cada apresentação, o projeto CineGamboa vai exibir um vídeo em que Eduardo Cabus, fundador do Teatro Gamboa, conta um pouco da história da formação do teatro. Depois de cada apresentação, acontece o PapoGamboa, um bate-papo com os artistas sobre seus processos criativos e inspirações de cada espetáculo.