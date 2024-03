Teatro Gamboa divulga programação intensa neste final de semana | A TARDE

O Teatro Gamboa divulga sua programação, para este final de semana. Amanhã ,07, às 19h, o repertório do compositor Sérgio Sampaio é celebrado no show “Quem é do amor: as canções de Sérgio Sampaio”. Na ocasião, o cantor Sandro Andrade interpreta as canções do artista natural de Cachoeiro de Itapemirim, que arrebatou o país em 1971, compondo e cantando sobre o amor, a arte e a contracultura. Sandro, ao violão e voz, será acompanhado por Ito Araújo na percussão e Tito Fukunaga na flauta. Os ingressos custam R$20/R$40 e estão à venda via pix, na chave 71 99963 8178 (Fernanda Santangelo de Araújo Lima Santos), ou a partir das 15h do dia do espetáculo na bilheteria do Gamboa.



Sexta-feira ,08, às 19h, e sábado ,09, e domingo ,10, às 17h, o grupo Vozes da Raiz apresenta, pela primeira vez em Salvador, o show “Cantos da Terra”. Diretamente das serras da Chapada Diamantina, o grupo de vozes femininas internacionais, traz para a cidade a poesia, harmonia e força feminina, oferecendo um show de músicas tradicionais de diferentes povos da terra e a magia de cantos autorais inspirados nas forças da natureza. Vozes de Raiz é um grupo musical internacional e transcultural, composto por mulheres de diferentes regiões do mundo: Bahia, Itália, Japão e Ucrânia. O projeto nasce em 2019 no Vale do Capão, Chapada Diamantina, onde as musicistas moram, e integra a proposta musical étnica com canções autorais, que exaltam os elementos e forças da natureza, o universo sagrado feminino e as virtudes da alma. Os ingressos estarão à venda a partir das 15h dos dias do espetáculo, e custam R$20/R$40, ou antecipado via pix na chave 011.572.449-47 (em nome de Carolina Bonelli).

No sábado e domingo, entre 10h e 12h, duas integrantes do grupo ministram a oficina “O Cantar e a Voz Feminina no Mundo”, uma prática de canto para mulheres e pesquisa de cantos do mundo que expressam o universo feminino. Através de uma vivência lúdica corporal e vocal, a proposta é que as participantes sejam levadas a aprofundar a conexão do canal criativo útero-voz e experimentar a força e riqueza da expressão feminina através de práticas de harmonia vocal em um repertório de cantos tradicionais do mundo. O valor avulso é R$50, e as duas oficinas juntas saem a R$80. Pagamento via pix na chave 011.572.449-47 (em nome de Carolina Bonelli).

Na segunda-feira (11), o Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa, ministrado pela jornalista Isa Lorena, volta ao Gamboa. Repletas de ludicidade e exercícios práticos para o aprimoramento da escrita autoral e criativa, as aulas acontecem sempre das 16h30 às 19h30, com todo material incluso. As inscrições para as turmas dos dias 11 e 25 de março já estão abertas, custando R$60 cada aula, e podem ser realizadas através do Sympla, na internet, ou diretamente com a ministrante do Clube através do whatsApp: 71 99329-6389.