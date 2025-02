Tia Má lança livro para crianças sobre o entendimento da beleza negra

Maíra Azevedo, a Tia Má - Foto: Divulgação

A comunicadora e escritora Maíra Azevedo, a Tia Má, lança amanhã seu novo livro, dedicado ao público infantil, A Menina Que Não Sabia Que Era Bonita. Será às 15h, na Livraria LDM Vitória Boulevard, com sessão de autógrafos e um bate-papo com a autora.

A obra propõe uma reflexão sobre identidade e autoestima, especialmente para crianças negras. O livro tem como inspiração a trajetória da própria Maíra e sua relação com a filha. A autora conta que, ao ouvir a filha afirmar sem hesitação sua própria beleza, revisitou sua infância e refletiu sobre o tempo que demorou para reconhecer sua própria imagem de forma positiva.

| Foto: Divulgação

A partir dessa experiência, surgiu a ideia de escrever uma obra que ajudasse outras crianças a se enxergarem com mais afeto. Nesse processo, ela revisitou fotografias e memórias, reconciliando-se com a criança que foi. Segundo Maíra, a construção da identidade na infância é influenciada por diversas referências, e a ausência de representatividade pode afetar a autoestima.

“Foi muito bacana esse processo criativo, porque eu voltava lá na minha infância. Lembrei, inclusive, de coisas que eu queria esquecer, mas que foram fundamentais para eu entender por que, às vezes, eu não me achava bonita. Não porquê eu não fosse, mas sim porquê não me afirmavam isso”, explica.

A escolha do título reforça o objetivo da autora de provocar reflexão sobre como os padrões de beleza são impostos desde a infância. Maíra destaca que muitas meninas negras crescem sem ouvir afirmações positivas sobre sua aparência e que esse silenciamento pode impactar sua autoconfiança. O livro, portanto, surge como um instrumento de fortalecimento para que essas crianças se reconheçam e se valorizem.

No prefácio da obra, Maíra conta com a participação de duas personalidades: Ivete Sangalo e Taís Araújo. A escolha de convidá-las teve um significado importante. Taís, por ser uma referência de beleza e representatividade negra, e Ivete, por ser mãe de crianças brancas e entender a importância da discussão racial na construção da autoestima infantil, segundo a autora. “Porque a gente precisa compreender que debater sobre a construção da identidade, debater sobre como o racismo perpassa na construção da autoestima das pessoas não deve ser algo feito apenas por pessoas pretas, mas sim de todas as pessoas que estão comprometidas”, entende.

Percurso ao entendimento

A trajetória de Maíra também é marcada pela atuação em diferentes meios de comunicação. Jornalista – com passagem pelo Grupo A TARDE, escritora e atriz, ela construiu uma carreira que abrange televisão, cinema e streaming. Seu trabalho tem como eixo central a promoção do debate sobre identidade e representatividade, abordando temas sociais de forma acessível.

O livro infantil não é sua primeira incursão na literatura, mas representa um passo importante na diversificação de seu público. Ao direcionar sua escrita para crianças, Maíra busca contribuir para a formação de novas gerações com maior consciência sobre sua identidade e autoestima, evitando que passem pelos mesmos desafios que enfrentou.

Para a autora, a representatividade tem um papel essencial na construção da autoestima. Maíra relembra que, na infância, a ausência de figuras negras na mídia dificultava sua identificação com padrões de beleza positivos. Foi somente na juventude, ao ter contato com produções como Cabaret da Raça, do Bando de Teatro Olodum, e ao ver atrizes como Isabel Fillardis e Taís Araújo em papéis de destaque, que passou a se enxergar de outra forma.

Além do impacto nas crianças, Maíra acredita que o livro também pode ressoar entre adultos. Ela destaca que muitas mulheres poderão se reconhecer na história e, a partir da leitura, resgatar suas próprias experiências, promovendo um processo de autoconhecimento e acolhimento de suas memórias. “Mesmo sendo um livro infantil, eu tenho total consciência que muitas mulheres vão olhar, vão ler, vão se reconhecer e vão, talvez, abraçar suas crianças interiores. Para mim é muito importante que a gente não tenha dúvida de quem a gente é, das nossas belezas, e é importante falar isso no plural, porque nossas belezas são diversas e a gente não pode ter dúvida disso”, acredita.

O lançamento marca um novo momento na carreira da autora, que vem expandindo sua atuação em diferentes formatos de comunicação. Com presença ativa nas redes sociais, Maíra utiliza sua visibilidade para fomentar discussões sobre temas relevantes e engajar seu público em reflexões sobre questões raciais e de gênero.

O evento de lançamento em Salvador reforça sua conexão com a cidade onde nasceu e construiu sua trajetória. A livraria LDM Vitória Boulevard será o espaço para essa celebração, reunindo leitores, admiradores e convidados interessados na proposta do livro. O evento é gratuito e aberto ao público.

Lançamento: A Menina Que Não Sabia Que Era Bonita, de Maíra Azevedo / Amanhã, 15h / Livraria LDM Vitória Boulevard / Aberto ao público

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

A Menina Que Não Sabia Que Era Bonita / Maíra Azevedo, Priscila de Vasconcelos (ilust.) / Malê/ 22 páginas/ R$ 64,90