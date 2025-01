Timbalada abre vendas de ingressos do 5º ensaio de verão

Denny Denan e Buja Ferreira - Foto: Divulgação

No dia 09 de fevereiro, a Timbalada voltará ao Candyall Guetho Square com o quinto ensaio de verão da temporada. A partir das 16h, os vocalistas Denny Denan e Buja Ferreira entrarão no palco com força total, trazendo uma super edição de um dos maiores ensaios de verão da capital baiana.

As vendas de ingressos para os setores Pista, Camarote e Lounge começam nesta sexta-feira, dia 10, a partir do meio-dia, na loja Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) ou através do site.

SERVIÇO:

O que: Ensaio de verão da Timbalada

Onde: Candyall Guetho Square

Quando: 09 de fevereiro

Hora: a partir das 16h

Ingressos: a partir de R$150 (pista meia - 1º lote) / R$250 (camarote meia - 1º lote) / R$350 (lounge meia - lote único)

Vendas: loja Bora Tickets - 2º piso do Shopping da Bahia - ou através do site