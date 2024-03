Tombamento do Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê é tema de reunião no DF | A TARDE

O Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê, do município de Cachoeira, foi tombado como Patrimônio Cultural Brasileiro, na 103ª Reunião do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ocorrida na quinta-feira, 29, em Brasília. O tombamento do Terreiro foi o ponto central de uma reunião entre a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

Eliana Gonzaga enfatizou a relevância do tombamento para a preservação da cultura local e nacional. "Essa iniciativa do IPHAN é muito importante. Trata-se de um reconhecimento à importância deste local para a cultura do Recôncavo, da Bahia e do Brasil”, disse a prefeita.

A ministra Margareth, por sua vez, destacou sua importância na valorização da identidade afro e dos terreiros de candomblé. "O tombamento do Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê é um momento muito especial. Estamos retomando a pauta de acolhimento à cultura afro. Esta ação do IPHAN é muito importante para a valorização da identidade do povo de santo, dos terreiros. Todos devem ter a garantia das políticas públicas".

A reunião do IPHAN contou com a presença da deputada Federal, Lídice da Mata (PSB), que é natural de Cachoeira; do líder religioso do Terreiro, Pai Duda de Candola; e de Josmar Barbosa (PRB), vereador de Cachoeira.