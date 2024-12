Tony Salles confirma primeiro ensaio de verão; saiba detalhes

Show de Tony Salles neste domingo (15), no bairro de Periperi, subúrbio de Salvador - Foto: Vinicius Viana / Ag. A TARDE

O cantor Tony Salles anunciou que realizará seu primeiro ensaio de verão em janeiro de 2025. A declaração foi dada neste domingo (15), em entrevista à imprensa, pouco antes de subir ao palco para seu primeiro show solo em Salvador. “Acontecerá em janeiro. Em breve as datas serão divulgadas”, resumiu o pagodeiro.

Apesar de anunciar a novidade, o artista não revelou qual cidade vai receber o evento. No entanto, tudo indica que o ensaio acontecerá na capital baiana.

Primeiro show solo

Nascido e criado no bairro de Periperi, no subúrbio de Salvador, Tony Salles escolheu a Praça da Revolução, localizada no mesmo bairro, para marcar o início de sua carreira solo com a turnê ‘A Minha História’. Vale lembrar que o marido da ex-dançarina Scheila Carvalho deu seus primeiros passos na música justamente em Periperi.