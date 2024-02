Trancoso realiza 10ª edição do Festival de Música em março | A TARDE

Acontece entre os dias 4 a 9 de março, a 10ª edição do Festival Música em Trancoso, que reunirá diversos artistas para celebrar a cultura brasileira. Criado para ser um instrumento de transformação cultural para a região, o projeto, idealizado por Reinold Geiger com curadoria do maestro Carlos Prazeres, o evento trará nomes como Elba Ramalho, Mariana Aydar e Luedji Luna, ao lado da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

O festival acontecerá no Teatro L’Occitane e paralelamente, serão realizadas atividades que incluem masterclasses e oficinas de música para a comunidade local no Instituto Terravista. O objetivo é movimentar diretamente a comunidade local, gerando postos de trabalho e novas oportunidades aos moradores da região

O Festival de Música em Trancoso segue a lei de incentivo à Cultura e é apresentado pelo Ministério da Cultura via patrocínio Santander Brasil. Os ingressos estão disponíveis na plataforma do Sympla e contam com valores especiais para os moradores da região.