Último dia da Flipelô: confira a programação completa deste domingo

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O último dia da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), reúne, neste domingo, 9, uma programação que mistura literatura, música, dança, teatro, oficinas, exposições e debates em diferentes espaços do Centro Histórico de Salvador.

A agenda começa pela manhã e segue até a noite, com atividades gratuitas em locais como a Vila Literária, Casa Motiva, Fundação Casa de Jorge Amado, Museu Eugênio Teixeira Leal e Casa das Editoras Baianas.

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Programação do último dia da Flipelô:

9h

Igreja do Rosário dos Pretos: Missa de ação de graças pelo encerramento da Flipelô.

Arena – Teatro Sesc-Senac: Biblioteca e Estação Sesc de Leitura — 9h às 19h30.

Casa Motiva – Vale do Dendê: Palavra-Borboleta – Ocupa Pelô Literário: exposição e venda de livros de autores independentes — 9h às 13h.

Casa Motiva: exibição do vídeo institucional Palavra-borboleta e Usina de textos — 9h às 9h30.

Casa Motiva: exibição de Memórias inventadas de Myriam Fraga — 9h30 às 10h.

Vila Literária – Varanda dos Escritores: exposição e venda de livros — 9h às 13h.

10h

Vila Literária – Largo Tereza Batista: bate-papo KDP Prêmios Literários: tudo que você gostaria de saber.

11h

Igreja do Rosário dos Pretos: lançamentos de Memórias ao Redor do Baobá e Chão, grão, canção.

Fundação Casa de Jorge Amado: monólogo Retratos: Imagens Poéticas de Myriam Fraga.

Casa Motiva: apresentação musical com o Coral Flor de Lis e o Coral Juvenil da Escola Municipal Barbosa Romeo.

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão: mesa Naves e ninhos agora e no futuro: saúde na ficção e na vida real.

Museu Eugênio Teixeira Leal: apresentação Magia Negra, do Coletivo Cênico Musical Performáticos Quilombo.

Casa Motiva: microfone aberto — 11h às 12h.

Casa Caixa – Caixa Cultural: oficina de Libras — 10h às 12h.

13h

Casa Motiva: Palavra-Borboleta – Ocupa Pelô Literário: exposição e venda de livros — 13h às 17h.

Casa Motiva: exibição do vídeo institucional Palavra-borboleta e Usina de textos — 13h às 13h30.

Vila Literária – Varanda dos Escritores: exposição e venda de livros — 13h às 18h.

Casa Motiva: exibição de Memórias inventadas de Myriam Fraga — 13h30 às 14h.

14h

Teatro Sesc-Senac: mesa Mulheres escrevendo: a palavra como ato político.

Museu Eugênio Teixeira Leal: apresentação de dança As Habibas.

Vila Literária – Largo Tereza Batista: bate-papo Quando a palavra vira imagem.

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão: mesa Na Bahia e no mundo: escritas contemporâneas.

15h

Vila Literária – Largo Tereza Batista: lançamento de Onde Salvador Floresce.

Espaço Sustentabilidade – Terreiro de Jesus: roda de conversa Histórias que transforma o clima – reciclagem e crise climática.

15h30

Vila Literária – Largo Tereza Batista: batalha de desenho, com apresentação de Daniel Cesart.

16h

Fundação Casa de Jorge Amado: sarau Cancioneiro geral – Um sarau para Capinan.

Museu Eugênio Teixeira Leal: A Língua em Travessia: Angola, Portugal e Brasil.

Vila Literária – Largo Tereza Batista: bate-papo A palavra que deságua, com Aline Bei.

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão: mesa A arte que transforma os livros e conta histórias.

Casa Motiva: microfone aberto — 16h às 17h.

17h

Vila Literária – Largo Tereza Batista: Concurso Cosplay Discotecado.

18h

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão: sarau de poesia com representantes de editoras baianas.

Largo do Pelourinho – Palco Flipelô: encerramento da Flipelô, com O mar entre baleias e canções: um tributo a Calasans Neto, apresentado pelas Ganhadeiras de Itapuã.

Até 19h30