ROCK!
Ultra Bomb comanda 1ª edição do 'Pé na Porta' no Brothers of Metal
A banda celebra a chegada do single 'Reza' nesta sexta (17) em Salvador; The Zero é a atração convidada na estreia
Por Rafael Tiago
O rock autoral de Salvador tem um encontro marcado, e a banda Ultra Bomb está de portas abertas — ou melhor, de Pé na Porta! A 1ª edição do evento da Ultra acontece nesta sexta-feira, 17 de outubro, no Brothers of Metal, garantindo uma noite de peso e alta voltagem, juntamente com as bandas The Zero e Carnage.
A Ultra Bomb chega com força e autenticidade na cena do rock baiano. Sua sonoridade crua e visceral transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em pura catarse. Com riffs cortantes e grooves pulsantes, a banda entrega uma performance intensa, defendendo uma proposta forte e autoral em um show que é 100% seu.
Mês de estreia: Lançamento do single "Reza"
A apresentação da Ultra Bomb ganha um significado especial, pois acontece no mês do lançamento oficial de seu aguardado primeiro single: "Reza". O público terá a chance de vivenciar a energia da banda no palco, celebrando a iminente estreia da música que promete firmar o nome da Ultra Bomb no cenário nacional.
Para completar a noite de rock, a Ultra Bomb recebe como convidada a banda The Zero, que chega para adicionar ainda mais peso e variedade à setlist e aquecer o público no evento 'Pé na Porta'.
Serviço:
- Evento: Ultra Bomb Apresenta: Pé na Porta
- Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage
- Quando: Sexta-feira, 17 de outubro
- Horário: A partir das 19h
- Local: Brothers of Metal
- Endereço: Rua Jornalista Marcos Vita, nº 999, Sala 01 - Cajazeiras X (Em frente ao Mercado Municipal), Salvador-BA
- Valor da Entrada: Apenas R$ 5
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes