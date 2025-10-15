Menu
ROCK!

Ultra Bomb comanda 1ª edição do 'Pé na Porta' no Brothers of Metal

A banda celebra a chegada do single 'Reza' nesta sexta (17) em Salvador; The Zero é a atração convidada na estreia

Rafael Tiago

Por Rafael Tiago

15/10/2025 - 8:55 h
Favila X, Formiga, Madureira e Tiago Braulho formam a Ultra Bomb
O rock autoral de Salvador tem um encontro marcado, e a banda Ultra Bomb está de portas abertas — ou melhor, de Pé na Porta! A 1ª edição do evento da Ultra acontece nesta sexta-feira, 17 de outubro, no Brothers of Metal, garantindo uma noite de peso e alta voltagem, juntamente com as bandas The Zero e Carnage.

A Ultra Bomb chega com força e autenticidade na cena do rock baiano. Sua sonoridade crua e visceral transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em pura catarse. Com riffs cortantes e grooves pulsantes, a banda entrega uma performance intensa, defendendo uma proposta forte e autoral em um show que é 100% seu.

Mês de estreia: Lançamento do single "Reza"

A apresentação da Ultra Bomb ganha um significado especial, pois acontece no mês do lançamento oficial de seu aguardado primeiro single: "Reza". O público terá a chance de vivenciar a energia da banda no palco, celebrando a iminente estreia da música que promete firmar o nome da Ultra Bomb no cenário nacional.

Para completar a noite de rock, a Ultra Bomb recebe como convidada a banda The Zero, que chega para adicionar ainda mais peso e variedade à setlist e aquecer o público no evento 'Pé na Porta'.

Serviço:

  • Evento: Ultra Bomb Apresenta: Pé na Porta
  • Atrações: Ultra Bomb, The Zero e Carnage
  • Quando: Sexta-feira, 17 de outubro
  • Horário: A partir das 19h
  • Local: Brothers of Metal
  • Endereço: Rua Jornalista Marcos Vita, nº 999, Sala 01 - Cajazeiras X (Em frente ao Mercado Municipal), Salvador-BA
  • Valor da Entrada: Apenas R$ 5

Tags:

CAJAZEIRAS música rock Salvador Ultra Bomb

Ver todas

x