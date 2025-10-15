Ultra Bomb comanda 1ª edição do 'Pé na Porta' no Brothers of Metal

Favila X, Formiga, Madureira e Tiago Braulho formam a Ultra Bomb - Foto: Elias Gold/Divulgação

O rock autoral de Salvador tem um encontro marcado, e a banda Ultra Bomb está de portas abertas — ou melhor, de Pé na Porta! A 1ª edição do evento da Ultra acontece nesta sexta-feira, 17 de outubro, no Brothers of Metal, garantindo uma noite de peso e alta voltagem, juntamente com as bandas The Zero e Carnage.

A Ultra Bomb chega com força e autenticidade na cena do rock baiano. Sua sonoridade crua e visceral transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em pura catarse. Com riffs cortantes e grooves pulsantes, a banda entrega uma performance intensa, defendendo uma proposta forte e autoral em um show que é 100% seu.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mês de estreia: Lançamento do single "Reza"

A apresentação da Ultra Bomb ganha um significado especial, pois acontece no mês do lançamento oficial de seu aguardado primeiro single: "Reza". O público terá a chance de vivenciar a energia da banda no palco, celebrando a iminente estreia da música que promete firmar o nome da Ultra Bomb no cenário nacional.

Para completar a noite de rock, a Ultra Bomb recebe como convidada a banda The Zero, que chega para adicionar ainda mais peso e variedade à setlist e aquecer o público no evento 'Pé na Porta'.

Serviço: