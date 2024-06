Um dos últimos 'punks': família e amigos se despedem de Gustavo Mullem | A TARDE

O movimento punk tem como característica principal a contestação, além da provocação à ordem social vigente. Com jeans rasgados e letras ácidas cantadas em acordes rápidos, o punk baiano teve sua representatividade no Camisa de Vênus, banda da década de 80 que conseguiu romper as barreiras estaduais e alcançar o sucesso nacional.

>>> Morte de Gustavo Mullem: "O rock brasileiro fica mais pobre"

Na formação original, lá estava Gustavo Mullem, que deixou a carreira de bancário no Baneb, para seguir no mundo da música com seus parceiros Marcelo Nova, Karl Hummel, Robério Santana e Aldo Machado. Foi dentro de casa que Gustavo encontrou a primeira resistência, em ávidas discussões com seu irmão Paulo Mullem.

“Eu não gostava de rock, mas ele amava. Discutíamos o tempo todo, mas tínhamos uma amizade profunda. Ele era bancário, assim como eu, e largou tudo para juntamente com o Marcelo Nova fundar o Camisa de Vênus. E, juntos, projetaram o rock baiano para o Brasil. Hoje, a demonstração que está acontecendo aqui no cemitério é da amizade que ele construiu pela vida”, revelou Paulo, ao Portal A TARDE.

Eduardo Scott, que fez parte do Camisa de Vênus, avalia que Gustavo Mullem foi um ícone do rock baiano e nacional.

“Conheço Gustavo há quase 40 anos, desde quando começou o Camisa de Vênus, e depois convivi com ele por cinco anos, pois estive à frente dos vocais do Camisa. Ele era uma pessoa maravilhosa, ícone do rock nacional que conseguiu criar uma linha de rock baiano para o resto do Brasil. Você escuta o Camisa de Vênus e você identifica uma música não pela voz, mas pelos acordes da guitarra de Gustavo. Ele ensinou que o rock pode ser americano, pode ser inglês e pode ser baiano.”

O grupo Camisa de Vênus chocou a sociedade baiana logo em seu primeiro hit: "Beth Morreu" narrava a história do estupro e assassinato da menina mais desejada da escola.

“O movimento punk era a contracultura ao que era imposto pelos outros artistas, que queriam que a música fosse sempre do jeito deles. O Camisa de Vênus tinha esse diferencial, que mostrava que pode ser feito rock na Bahia. Quando eles foram para São Paulo e Rio, foi somente para ter acesso aos programas. O grande lance do punk é mostrar que dá pra acreditar na sua música”, disse Eduardo Scott.

A “cultura punk” trazida na banda também estava presente no dia a dia de Gustavo, como destaca Scott.

“Viajamos uma vez para Campinas e estávamos em um hotel, na época em que estava tendo campanha nacional para uso da camisinha. Ele colocou um monte de camisinha no bolso, quando ele passou pelo detector de metal começou a apitar. Quando tirou tudo do bolso, veio umas 20 ou 30 camisinhas na mão dele. Um senhor que estava atrás da gente gritou: 'Esse homem é um tarado!', gerando vários risos.Mas, a maior lição que tive dele foi que ele era uma pessoa do bem”, conta.

A despedida

Gustavo Mullem, ex-guitarrista do Camisa de Vênus, morreu na última segunda-feira, 27, aos 72 anos, vítima de câncer de pulmão. O velório e a cremação ocorreram no cemitério do Campo Santo, em Salvador, nesta terça-feira, 28.

Gustavo integrou a formação original do Camisa de Vênus, de 1980 a 1987. Junto à banda tocou nos discos “Camisa de Vênus” (1983), “Batalhões de Estranhos” (1985), “Correndo o Risco” (1986), “Viva” (1986) e “Duplo Sentido” (1987). Além disso, ele foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas no disco “A Panela do Diabo”, de 1989.

