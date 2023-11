"Uma plataforma de apoio às minorias", diz Hugo Gloss sobre Liberatum | A TARDE

O influenciador digital Hugo Gloss participou da mesa “O Corpo Como Ferramenta Política”, no Festival Liberatum, neste sábado, 4, no Centro de Convenções, e ressaltou a importância do apoio ao evento e pautas sociais.

“A gente reforça esse posicionamento de ser uma plataforma de apoio às minorias, sejam elas quais forem. São pautas que são abordadas e recorrentes, que são muito importantes de serem levadas”.

O influenciador falou sobre a importância de dar continuidade ao diálogo. “Tem uma sementinha colocada, com assuntos que a gente não pode fechar os olhos e que tem que estar afirmando o tempo inteiro”, reforçando a parceria da marca Gloss com o evento.

Além disso, Hugo também disse que o Liberatum é muito importante para a preparação de novos líderes jovens. “Um evento como esse vai abrir muitas portas, expandir conhecimento que estamos fazendo hoje, preparando jovens para a próxima geração e para a geração atual também, é uma oportunidade”, diz.

“Na minha época eu não tive essa oportunidade de um evento como esse como uma pessoa preta, LGBT. Os lugares eram muito fechados. Eu sou de Brasília, então a gente falava muito de concurso público”, completou.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro