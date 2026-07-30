Veja tudo que mudou no mundo dos games desde o último Gamepólitan

Depois de um hiato de seis anos, o Gamepólitan retornará ao calendário de Salvador a partir desta sexta-feira, 31 de julho, a 2 de agosto. No entanto, acompanhando o ritmo acelerado das inovações, o cenário de games passou por transformações profundas desde a última edição do evento.

Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou um compilado com as principais mudanças que redefiniram o universo dos jogos entre 2020 e 2026.

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Confira as principais mudanças do mundo dos games

Nova geração dos consoles

A revolução mais chamativa nesse período de seis anos certamente foi o lançamento da nova geração dos consoles, como o PlayStation 5, Xbox Series X e S, e o Nintendo Switch 2.

Com esses novos maquinários, as desenvolvedoras puderam investir mais pesado em seus jogos, com lançamentos marcantes que até viraram produções cinematográficas.

Tanto o PlayStation 5 quanto os consoles Xbox Series X e S chegaram ao mercado brasileiro em período semelhante, com uma diferença de somente nove dias:

Xbox Series X e S: 10 de novembro de 2020.

PlayStation 5: 19 de novembro de 2020.

Já o novo console da Nintendo (Switch 2) levou mais tempo para estrear, chegando oficialmente ao mercado no dia 5 de junho de 2025.

Explosão de jogos cooperativos durante a pandemia

A pandemia da covid-19 foi um momento de transformação no mundo todo, já que, no estado de quarentena, as pessoas precisaram reinventar as formas de se relacionarem.

No mundo dos games não foi diferente. Nesse período, um estilo de jogo ganhou uma grande notoriedade: os chamados party games (jogos de festa/grupo).

Neles, os jogadores devem se comunicar e se ajudar para cumprir o objetivo proposto. Os mais populares foram:

Among Us;

Fall Guys;

It Takes Two.

Among Us

Embora tenha sido lançado em 2018, só atingiu o sucesso global durante a quarentena de 2020. Among Us começou como um jogo mobile comum, em que um grupo de no máximo 15 tripulantes de uma nave recebe papéis de "tripulante comum" ou "impostor".

O objetivo dos impostores é eliminar os tripulantes sem serem descobertos. Já os tripulantes precisam realizar tarefas entre a nave enquanto tentam sobreviver e descobrir quem são os impostores.

Quando desconfiam de um jogador, os tripulantes podem convocar uma reunião para expulsar o suspeito. Eles vencem se eliminarem todos os impostores da nave.

Among Us - Foto: Divulgação

Fall Guys

Diferente do Among Us, Fall Guys segue uma outra linha, funcionando como uma espécie de gincana gigante. Durante a partida, os jogadores precisam ultrapassar diversos desafios eliminatórios até que, no final, sobre somente um vencedor.

Fall Guys - Foto: Divulgação

It Takes Two

Mais um jogo que ganhou notoriedade por seu estilo: cooperativo, que pode ser jogado tanto online quanto no mesmo console.

Neste título, lançado em 2021, os jogadores são colocados na pele de Cody e May, um casal em crise e à beira do divórcio que é transformado em bonecos pela magia das lágrimas de sua filha.

Após a transformação, eles são guiados por um livro falante para recuperarem seus corpos; porém, para isso, o casal deve superar diversos desafios e trabalhar juntos em uma jornada de reconciliação.

It Takes Two - Foto: Divulgação

Lançamento de títulos que estão na GP-Cup

Durante toda a Gamepólitan, um torneio chamado GP-Cup vai estar acontecendo. Nele, as habilidades do público serão testadas em diversos jogos, como:

2XKO;

Free Fire;

Valorant;

League of Legends;

EA Sports FC 26.

Mas o que muitos não sabem é que alguns desses títulos foram lançados justamente no hiato de seis anos da convenção. O principal exemplo disso é o Valorant, que foi oficialmente lançado no dia 2 de junho de 2020. Durante esses seis anos, o Brasil conseguiu deixar sua marca na história do jogo, após vencer o Campeonato Mundial de 2022.

Outros dois jogos também foram lançados entre 2020 e 2026, sendo um deles o EA Sports FC 26, que anualmente era lançado como FIFA, porém, após o encerramento do contrato entre a entidade de futebol e a EA Sports, a franquia precisou mudar de nome.

EA Sports FC 26 - Foto: Divulgação

O segundo jogo lançado nesse recorte de tempo foi o 2XKO, da Riot Games, liberado oficialmente em 20 de janeiro de 2026. O game de luta, no estilo Street Fighter, utiliza os personagens do League of Legends, jogo da mesma desenvolvedora, para realizar as partidas.

De acordo com o evento, os torneios citados receberam classificação indicativa NR18 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Ou seja, somente participantes com 18 anos completos poderão competir, mediante apresentação de documento com foto no credenciamento.

Vale ressaltar que menores de idade poderão circular pelo evento normalmente, mas terão acesso restrito ou supervisionado às áreas dessas competições.

Jogos viraram grandes produções audiovisuais

Durante os anos em que a Gamepólitan esteve em hiato, a indústria dos videogames também se movimentou fora de seu nicho, voltando a invadir o meio audiovisual com grandes obras.

A principal delas foi a série The Last of Us, da HBO. Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a produção adaptou a história do aclamado jogo lançado em 2013, que teve sua trama finalizada nos videogames em 2020 com The Last of Us Part II (vencedor do prêmio de Jogo do Ano). A série conquistou o público e a crítica ao apresentar o mundo destruído por uma infecção de fungos.

Outro universo transportado para o streaming foi Fallout. Presente no mundo dos games desde 1997, a franquia ganhou sua adaptação em 2024 pela Prime Video, pegando carona no sucesso das produções baseadas em jogos. Mais recentemente, outra saga histórica readaptada foi Mortal Kombat, cujo reboot cinematográfico estreou em 2021 e já ganhou uma sequência em 2026.

1 de 3 The Last Of Us Part I | Foto: Divulgação

2 de 3 The Last Of Us Part II | Foto: Divulgação

3 de 3 The Last Of Us série | Foto: Divulgação

Alta de Roblox e criação da “Lei Felca”

Outro título já existente que tomou proporções ainda maiores nos últimos anos foi o Roblox. O jogo entrou em evidência nacional não apenas por sua popularidade, mas também pelas novas atualizações em suas políticas de segurança.

Após pressão de criadores de conteúdo e da comunidade na internet — em um movimento que ficou popularmente apelidado nas redes como "Lei Felca", em referência ao influenciador que denunciou condutas inadequadas na plataforma —, o Roblox implementou alterações rigorosas para proteger crianças e adolescentes. Entre as mudanças, destacam-se:

Novas categorias de conta: divididas em Roblox Kids (menores de 9 anos), Roblox Select (9 a 15 anos) e conta padrão (maiores de 16 anos);

Chat restrito: recursos de voz e texto foram limitados para evitar o contato de crianças e adolescentes com desconhecidos, garantindo maior segurança;

Verificação de idade: exigência de reconhecimento facial ou documentos oficiais para acessar jogos e recursos voltados a adultos.

Essas atualizações geraram, na época, uma onda de manifestações virtuais dentro do próprio jogo, incluindo cartazes e protestos por parte dos usuários.

1 de 3 Crianças acusam o Felca de ser o culpado pelas novas restrições | Foto: Reprodução

2 de 3 Crianças acusam o influenciador de ser o culpado pelas novas restrições | Foto: Reprodução

3 de 3 Crianças acusam o Felca de ser o culpado pelas novas restrições | Foto: Reprodução

Contagem regressiva para o lançamento do GTA VI

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs de videogame finalmente parece estar perto de se tornar realidade: o lançamento de GTA VI.

A expectativa atingiu o ápice graças ao sucesso colossal de seu antecessor, GTA V, que se tornou o segundo jogo mais vendido do mundo e apresentou uma longevidade incomum. O título atravessou três gerações de consoles: passando pelo PS3, PS4 e PS5, além do Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S.

Com todo esse histórico, os anos de espera de 2020 a 2026 parecem estar chegando ao fim. De acordo com a Take-Two Interactive, empresa dona da desenvolvedora Rockstar, o lançamento do jogo está programado para o final de 2026.

GTA 6 - Foto: Divulgação

Como a Gamepólitan se preparou para receber o público?

Seis anos depois do hiato, o evento finalmente retornou e, como pode ser notado, o mundo dos games mudou muito. De acordo com a curadora de conteúdo do Gamepólitan, Silvani Neri, o evento está sendo planejado para atender diferentes perfis.

“Para quem participou da última edição, em 2019, buscamos preservar aquilo que tornou o festival uma referência: o encontro entre comunidade, criadores, empresas e instituições. Ao mesmo tempo, a nova edição reflete a evolução da indústria de games nos últimos anos, ampliando os espaços dedicados à formação, inovação, empreendedorismo e geração de negócios”, contou ela ao Portal A TARDE.

Confira a programação do Gamepólitan 2026

Atrações disponíveis todos os dias

Das 10h às 20h, os visitantes terão acesso a diversas atividades permanentes, entre elas:

Espaço de Videogames (Free Play);

Arena de Realidade Virtual (VR);

Arena Spatial Ops de Realidade Mista;

Simuladores da Copa Petrobras de Marcas;

Espaço Speed Run;

GP-Kids com atividades para crianças;

Espaço Cosplay com camarim e guarda-volumes;

Salão de Jogos de Mesa;

Arena Mobile com campeonatos de Free Fire;

Palco Dança Digital (Just Dance);

Oficina de Pixel Art.

Sexta-feira (31)

A programação de abertura contará com apresentações musicais, exibição de animações, workshops e debates sobre desenvolvimento de jogos, inteligência artificial e indústria criativa.

Entre os destaques estão:

Painel sobre comunidades virtuais e desenvolvimento de jogos, às 10:30;

Workshop sobre golpes com Inteligência Artificial, às 10:30;

Debate sobre regionalização da dublagem em games e animação, às 12h;

Painel sobre o futuro do fomento ao audiovisual e aos games na Bahia, às 12;

Painel do Sebrae voltado para empresas criativas, às 15h;

Cerimônia oficial de abertura do Gamepólitan, às 18h;

Discussão sobre o Marco Legal dos Games, às 19h.

Sábado (1º)

O segundo dia será dedicado à formação profissional, inovação e mercado de trabalho.

Entre as atrações estão:

Oficina promovida pelas comunidades PyLadies Salvador e DonasSecl, às 13h;

Palestra sobre jogos mobile com mais de 15 milhões de downloads, às 15h;

Debate sobre acessibilidade em videogames, às 15h;

Painel sobre entrada na indústria de games, às 16h;

Painel sobre carreiras na indústria de games, às 16h;

Discussões sobre inovação, gamificação e inteligência artificial aplicada à educação, às 17h;

Bate-papo sobre empreendedorismo e desenvolvimento profissional.

Domingo (2)

No último dia do evento, a programação inclui atividades voltadas à animação e às novas tecnologias.

Os destaques são: