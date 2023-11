Velório de Akira Cravo acontece nesta quarta-feira aberto ao público | A TARDE

O velório e sepultamento do fotógrafo Akira Cravo, filho de Mário Cravo Neto, que morreu nesta terça-feira, 14, em Salvador, vai acontecer na quarta-feira, 15, às 10h, no cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. A informação é do irmão de Akira, Christian Cravo, ao Alo Alo Bahia.

"Akira era uma pessoa do mundo", resumiu Christian. "O que posso falar de uma pessoa que tinha todo um futuro pela frente? Akira foi um jovem de muito talento, que tinha toda uma vida pela frente. Infelizmente, para algumas pessoas a vida é uma breve passagem que nos obriga a refletir sobre o propósito neste mundo", disse o irmão.



Nascido em 20 de novembro de 1991, em Salvador, o fotógrafo completaria 32 anos na semana que vem. Horas antes do comunicado do irmão, Akira tinha feito postagens nas redes sociais.



Ele era filho do fotógrafo Mario Cravo Neto com a pintora Angela Cunha. Akira passou a se interessar pela fotografia e arte aos 17 anos e ficou conhecido por exaltar a cultura baiana em suas obras.



Apesar da pouca idade, o trabalho do artista era considerado consistente, baseado nos valores e nas referências que colecionou desde cedo. Aos 31 anos, Akira se via em constante fase de construção, mas tinha o objeto de suas lentes muito bem definido: a cultura popular brasileira, em especial a baiana. Chegou a fotografar também personalidades como Cleo Pires, Mariana Ximenes e Flavia Alessandra.