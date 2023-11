Vereador critica apresentação de cantora de 'A Travestis' na Uesb | A TARDE

O vereador Alexandre Aleluia (PL) criticou a atuação da cantora Tertuliana Lustosa durante participação, na última terça-feira, 14, no VI Seminário internacional desfazendo gênero na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista.

O edil usou as redes sociais e se pronunciou contra a apresentação que a artista realizou para os estudantes da Uesb, com sua música “murro na costela do viado”.

“Imagine que você manda seu filho para estudar na Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (UESB) para que ele tenha aulas que o edificarão como pessoa, mas ao invés disso, recebe uma apresentação dessas regada à letra de uma música completamente absurda”, declarou Aleluia, ao repostar vídeo da aula.

Ainda na publicação, o vereador ressaltou: “Pode parecer uma distopia, mas é o que o baiano está vivendo.”

Após a apresentação na Universidade, Tertuliana compartilhou o momento nas suas redes e descreveu ter sido “muito gratificante”.

“Foi muito gratificante compartilhar esse Desfazendo Gênero com tanta gente incrível e poder falar um pouco também da minha música, outras artes, pesquisa e posicionamento e lembrar mais uma vez o quanto tudo isso é potente demais!”, disse, ao postar fotos no local.

Em outra publicação, a cantora divulgou um vídeo da aula, onde canta e dança em cima da mesa com a legenda: “Quando me perguntam como eu dou aula”.

Confira: