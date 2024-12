'VI Animaí - Festival Baiano de Animação e Games' começa quinta-feira

Lasanha Assassina - Foto: Divulgação

Começa na próxima quinta-feira e segue até o domingo, no Cine Glauber Rocha e no Cineteatro 2 de Julho (Federação), a segunda fase do VI Animaí - Festival Baiano de Animação e Games. Além dos locais citados, o Animaí contará com atividades que vão acontecer, também, no Café-Teatro Nilda Spencer (Barroquinha).

Com uma mostra competitiva de curtas e longas metragens, bem como uma seleção voltada para o que de melhor foi produzindo nos últimos três anos na área de jogos eletrônicos no Brasil, o festival apresentará mais de mais de 50 filmes e episódios de séries animadas de TV, com uma reunião especial de alguns marcos da recente leva de animações brasileiras. Trata-se de uma congregação de talentos em campos amplos da cultura e do mercado de entretenimento.

São filmes e presenças de realizadores que representam o atual momento de boom da animação nacional e da indústria de games. Juntamente a isso, diversas mesas, palestras e workshops também serão realizados.

A cerimônia de abertura será terça-feira (dia 05), no Cine Glauber Rocha, às 19h, com a exibição de Arca de Noé, longa metragem do diretor Sergio Machado, que estará presente para um debate pós sessão.

Já em seu encerramento, no dia 08 de dezembro, o cineasta Ducca Rios será homenageado pelo Animaí com a exibição do filme Meu Tio José.

“O Animaí! - VI Festival Baiano de Animação e Games é um evento pioneiro no estado com foco em animação e games e uma programação gratuita composta por workshops, palestras, seminários, exposições de artistas ilustradores e mostras competitivas de filmes de animação e jogos eletrônicos. Trata-se de um evento que acontece em Salvador e Itaparica, visando fortalecer o mercado, gerando oportunidades para os produtores e novos olhares do público consumidor, incluindo, também, mostras em espaços culturais da capital e do interior”, explica Aline Cléa, produtora da Cine Arts, diretora geral do Animaí e uma das curadoras do evento ao lado de Anderson Soares e Léo Silva, da Mantra Filmes.

Reunião icônica

Entre os longas-metragens que também fazem parte da seleção do Animaí, destaque para Lasanha Assassina, de Ale McHaddo, e Bizarros Peixes das Fossas Abissais, de Marão.

Ale McHaddo e Marão estarão presentes em Salvador para debates pós sessão. Ale e Marão também integram a mesa ‘Os Caminhos da Animação Autoral no Brasil’, na qual vão apresentar seus trabalhos e explanar como atuam no mercado, realizando grandes obras que marcaram a história da animação no Brasil.

“Estou muito empolgada em levar Lasanha Assassina a um dos estados mais potentes na produção de animação! Poder participar de uma mesa ao lado do Marão, que é um grande amigo que fiz no mundo da animação, será incrível, com certeza!", comemora Ale McHaddo.

Para Marão, a oportunidade de dividir uma mesa com Ale, com quem possui uma amizade que se mescla com o tempo de carreira e luta de ambos na persistência do mercado de animação brasileiro, torna o encontro promovido pelo Animaí ainda mais especial. "Eu já participei antes do Animaí com curtas-metragens, o que foi uma grande felicidade. E essa vai ser a primeira vez que eu vou participar com um longa metragem, que é o meu primeiro", afirma o cineasta veterano com 14 curtas no currículo, centenas de prêmios na bagagem, e que, após 8 anos de produção, lançou, em 2024, seu primeiro longa.

“Tem várias coisas bem importantes para mim nessa história que tem a ver com minha história pessoal, profissional, mas que se mistura, também, com a história da animação no Brasil, porque é um trajeto, um caminho, muito parecido de outras pessoas da minha geração, como a Ale McHaddo, que é um amiga querida de décadas de vida, onde a vida profissional e a amizade sempre estiveram cruzadas, entrelaçadas. Fico muito honrado e feliz em poder ter essa conversa, ", celebra Marão.

Games e outras atividades

Além da produção audiovisual, o Animaí também apresentará uma Mostra Competitiva de Games, que abrangerá prêmios de Melhor Jogo, Melhor Jogo Baiano, Melhor Arte, Melhor Design e Melhor Áudio, e vai contemplar mais de quinze games selecionados por um time curatorial especializado.

Finalista em todas as categorias, o desenvolvedor de games Will Fernandes, que está com o jogo Shadow Sacrament como o único representante baiano na categoria Melhor Jogo, comenta sobre a importância do Animaí nesse contexto.

“Fazer um jogo é como se lançar numa descida íngreme e cheia de curvas. A incerteza é constante e a dúvida se estamos mesmo no caminho certo consome a cada passo", explica Fernandes.

“Saber que Shadow Sacrament chegou à final em todas as categorias do Animaí trouxe uma motivação extra. É uma oportunidade de mostrar o que a cena de games pode oferecer e de ter nosso trabalho reconhecido entre os melhores. É um evento que valoriza o esforço, a originalidade e a ousadia de cada equipe, inspirando novos talentos e impulsionando a indústria brasileira de jogos", comemora o desenvolvedor.

Curador da mostra competitiva de games, Ernani Rocha, da produtora Turtle Juice, confirma essa importância do festival. "Para mim, o Animaí não é só bom, mas, sim, essencial. Ele incentiva futuros desenvolvedores, até os mais novos, e mostra que é possível trabalhar com games. Além disso, dá espaço para quem já está na área e reforça o diálogo. Sim, tem gente fazendo games na Bahia!", afirma Ernani.

Válido destacar, também, a presença do diretor da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, o baiano Paulo Alcoforado, que participará da mesa com tema o "Regulamentação e o Impacto do Fomento aos Games no Brasil”.

E trazendo descontração e ainda mais animação ao festival, Ale McHaddo, além de seu filme e da mesa com Marão, também vai apresentar o seu WorkChopp, com um show de standup comedy.

VI FESTIVAL BAIANO DE ANIMAÇÃO E GAMES (FASE 2) / A partir de quinta-feira (05) Até domingo (08 DE DEZEMBRO) / CINE GLAUBER ROCHA, CINETEATRO 2 DE JULHO, CAFÉ-TEATRO NILDA SPENCER/ PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES: animaifestival.com.br e @animai.festival