Vídeo: Caetano chora ao ouvir versão de Xande de Pilares para 'Gente'

Caetano Veloso se emocionou e caiu no choro na primeira audição da versão de Xande de Pilares para a canção "Gente". A música integra o álbum "Xande canta Caetano", produzido por Paula Lavigne e com direção musical de Pretinho da Serrinha.

O momento aconteceu no estúdio do baiano e foi registrado em vídeo. Nas imagens, o autor da canção vai às lágrimas ao ouvir a música. Em meio a emoção, Caetano chegou a ser amparado pela esposa e produtora, Paula Lavigne, e por Xande.

Reprodução | Redes Sociais

A música "Gente" será a décima e última faixa do álbum. A produção ainda contará com versões de clássicos, como "Luz do Sol" e "Lua de São Jorge".