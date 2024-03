Vídeo: Valesca Popozuda interrompe show após princípio de incêndio | A TARDE

A cantora Valesca Popozuda foi surpreendida, na noite da última sexta-feira, 23, com um princípio de incêndio durante show de inauguração da casa de eventos Galpão Mix Mariá, em Taboão da Serra, interior de São Paulo.

Em imagens obtidas pelo portal LeoDias, mostram o momento em que um possível curto-circuito na fiação dos equipamentos provocou um princípio de incêndio no teto da boate, assustando a cantora e todos que estavam presentes.

A chama começou logo após a cantora subir no palco para dar início a apresentação. Enquanto cantava a primeira música, Valesca foi alertada por um dos bailarinos de sua equipe de fogo no teto. Logo em seguida, o público começou a deixar o local e abrir espaço para que as chamas fossem contidas com auxílio de um extintor.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Galpão Mix Mariá informou que identificou a causa do princípio de incêndio e que já tomou providências, sem esclarecer o que aconteceu. A casa de shows informou também que a programação irá seguir normalmente, e que a apresentação de MC Pipokinha foi remarcada para o dia 9 de março.

Confira: