Viiixe! Forró e Piseiro divulga data, atrações e lote promocional | A TARDE

Ainda faltam alguns meses para o São João, mas o clima junino está cada vez mais presente na Bahia. Nesta quarta-feira, 6, a Salvador Produções divulgou a data e as atrações da edição 2024 do Viiixe! Forró e Piseiro.

O evento, que reúne grandes nomes do forró e do piseiro, será realizado no dia 18 de maio, no Wet, em Salvador. Diferente das edições anteriores, a grade de atrações deste ano terá sete artistas, entre eles, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Mari Fernandez e Vitor Fernandes. Completam o line-up da festa duas grandes revelações no Nordeste: o forrozeiro Henry Freitas e o cantor de arrocha Heitor Costa.

As vendas para o front backstage e para a arena que dá acesso à frente do palco serão abertas nesta quinta-feira, 7. Nas primeiras 48 horas haverá um lote promocional através do site: www.boratickets.com.br ou na loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

SERVIÇO:

Evento: Viiixe! Forró e Piseiro

Data: 18 de maio

Local: Wet (Av. Paralela)

Atrações: Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Henry Freitas e Heitor Costa

Setores: Front Backstage e Arena (COM ACESSO A FRENTE DO PALCO)

Vendas: www.boratickets.com.br ou na loja Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia

Informações: @ssaproducoes e @viiixeforroepiseiro