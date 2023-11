Viola Davis encontra presidente da Fundação Palmares em Salvador | A TARDE

A atriz norte-americana Viola Davis se encontrou, nesta quarta-feira, 1º, em Salvador, com o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues. Um registro dos dois foi publicado nas redes sociais do brasileiro, que falou do seu sentimento ao encontrar a estrela internacional.

“Com Viola Davis afro americana em Salvador que emoção”, publicou João Jorge Rodrigues, que é ex-presidente do bloco afro Olodum, responsável pela difusão do samba-reggae.

Viola Davis está em Salvador desde terça-feira, 31, hospedada no Hotel Fasano, antiga sede de A TARDE, localizado no Centro Histórico de Salvador.

A artista, que é considerada uma referência importante para o movimento negro em todo o mundo, é uma das participantes do Festival Internacional Liberatum, que ocorre em Salvador durante este feriadão. A palestra de Viola Davis ocorrerá nesta sexta, 3, às 15h, com ingressos já esgotados.

Também na sexta, a atriz é esperada para um jantar restrito a convidados no restaurante Amado, na Avenida Contorno, em homenagem à cantora maranhense Alcione, que é uma das atrações do AfroPunk Bahia 2023.

Além de Viola Davis, grandes nomes também estão previstos para participar do Festival Liberatum, como a ministra Margareth Menezes; as atrizes Angela Basset e Taís Araújo; a deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP); o cantor Seu Jorge, entre diversas outras atrações. A programação completa pode ser conferida aqui.