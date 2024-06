Viviane Araújo desembarca em Salvador; saiba detalhes | A TARDE

A atriz Viviane Araújo desembarca em Salvador com o espetáculo “A Toda Poderosa”. As apresentações acontecem nos dias 13 e 14 de julho, a partir das 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos custam entre R$ 55 e R$ 110 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

O espetáculo tem direção de Catarina Abdala e texto de Maciel Silva. A peça faz uma sátira bem-humorada sobre os desafios burocráticos enfrentados pelos brasileiros no cotidiano, que vão desde pagar taxas bancárias até lidar com cartórios e burocracias governamentais.

No enredo, o Diabo, interpretado por Maciel Silva, pede umas férias no Brasil ao congresso do céu, apenas para encontrar uma série de obstáculos criados por Deus, papel desempenhado por Viviane Araújo.

