Xanddy Harmonia divulga planos para o verão 2025

- Foto: Reprodução

Xanddy Harmonia lança primeiro single do projeto ‘Xanddy Samba de Roda’. A canção ‘Paixão Antiga’ resgata as origens musicais do artista, homenageando o ritmo sempre presente em sua vida desde a infância. Além do single, o cantor divulgou os seus planos para o verão 2025, incluindo seu tradicional ensaio e tudo que está sendo preparado para o Carnaval.

O Samba de Roda foi onde Xanddy teve seu primeiro contato com a música e com a arte, foi o que trouxe o artista até onde ele chegou e faz parte da sua vida. “Aos 8 anos, na Ladeira do Canto da Cruz – divisa entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, acontecia o samba de roda, o samba duro, uma roda, onde a gente se reunia, todo mundo cantando, sambando e batendo na palma da mão. Eu cresci ‘embriagado’ com esse som, não é atoa a influência dele no pagode que eu faço até hoje, a clave está sempre ali, a essência sempre muito bem guardada.”, comentou Xanddy.

O projeto sempre foi uma vontade do cantor. “Sempre cantei e gravei sambas de roda, mas eu nunca tinha gravado um projeto inteiro. Sempre tive esse desejo que se intensificou de 12 anos pra cá.”.

Xanddy diz que escolha da música se deu pois verdadeiramente ela é uma paixão antiga dele e de todos: povo baiano, brasileiro. A canção emociona, mexe com a gente. É uma música alegre, tocante, que traduz e representa perfeitamente o que o ritmo significa para Xanddy e para os amantes do gênero.

O projeto está disponível em todas as plataformas digitais de Xanddy e no canal oficial no YouTube.

Xanddy vai dar o pontapé no verão com o seu tradicional ensaio de verão: ‘A Melhor Segunda’, que terá sua primeira edição marcada para o dia 6 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano, na Arena Fonte Nova e contará ainda com um show de Péricles.

Além da capital baiana, ‘A Melhor Segunda’ desembarca em solo carioca, no dia 20 janeiro, onde Xanddy se apresentará pela primeira vez no verão do Rio de Janeiro.

A segunda edição baiana acontecerá no dia 17 de fevereiro e contará com participações especiais, que serão divulgadas em breve. A largada para o Carnaval começa no dia 24, com a ‘Pipoca da Melhor Segunda’, onde Xanddy vai animar a torcida no pré-carnaval de Salvador.

“Esse momento para mim, é um dos mais esperados. É onde eu reencontro torcedores do país inteiro, que são fiéis, que me acompanham há muitos anos e que conhecem a minha história. É uma galera que conhece tudo, todas as músicas, são aqueles que realmente torcem por mim, pela banda e querem nos ver bem. ‘A Melhor Segunda’ é a nossa casa e eu sei que quem vai, é quem ama o meu trabalho, a minha família e que não perde de jeito nenhum.”, comentou animado Xanddy.

O cantor garante que será um Carnaval especial, feito para os seus torcedores e enfatiza que pipoca não vai faltar, sendo um dos dias, exclusivo para o samba de roda.