Zeca Pagodinho faz dois dias de show na Concha para celebrar 40 anos de carreira

Zeca Pagodinho - Foto: Divulgação

Considerado um dos principais nomes do samba, o cantor Zeca Pagodinho vai celebrar seus 40 anos de carreira com uma turnê especial pelo Brasil. O sambista vai se apresentar em Salvador amanhã, e no sábado (05), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h. A apresentação vai reunir grandes sucessos que marcaram a trajetória do cantor e da música brasileira. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Bilheteria Digital ou no balcão de venda física Ingressos Bahia.

A turnê começou em fevereiro, com um show no Rio de Janeiro, onde o cantor subiu ao palco com a participação de amigos e artistas importantes para sua carreira, como Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Seu Jorge. A apresentação, que aconteceu em fevereiro, também marcou o aniversário de 65 anos do artista. A sequência se encerra em 21 de dezembro, quando ele se apresentará na Farmasi Arena, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A jornada musical de Zeca teve como ponto de partida as rodas de samba que aconteciam em bairros do subúrbio carioca. Foi nesse contexto que conheceu a cantora Beth Carvalho que gravou a música Camarão que Dorme a Onda Leva, de autoria dele com Arlindo Cruz. A faixa integrou o álbum da cantora intitulado Suor no Rosto – lançado em 1983 – e foi responsável por tornar o sambista conhecido em todo o país.

Nos anos seguintes, ele investiu em sua carreira solo e, atualmente, já acumula mais de 20 discos gravados com canções que se tornaram grandes sucessos em todo o país. Sua importância para o samba se tornou tão grande que, no carnaval de 2023 do Rio de Janeiro, foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio Sapucaí. O desfile contou com 29 alas, 3,2 mil integrantes e sete alegorias, com o enredo Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar.

Ao comentar sobre os preparativos para a turnê, Zeca Pagodinho olha para trás com saudosismo da época que iniciou nas rodas de samba do Rio de Janeiro e dos amigos que fez pelo caminho. “Passa um filme na cabeça da gente. Lembrei de muita coisa, de histórias, de parceiros, do tempo que eu andava pelas favelas, pelos morros. Muita saudade desta época”, disse.

Descobri que te amo

Um dos maiores sucessos do sambista, a música Verdade não poderia ficar de fora do repertório do show. A canção é uma composição do baiano Nelson Rufino, e surgiu a partir de uma viagem de parceria entre os dois que surgiu após uma viagem de Zeca Pagodinho a Salvador. Para o carioca, a canção tem um papel de destaque na sua carreira e ressaltou que no show também. “Foi difícil escolher [o repertório], mas acho que a gente fez um roteiro bem legal. Tem várias que não podem ficar de fora, mas acho que Verdade é uma marca registrada”, disse.

Outros sucessos do cantor também estão inclusos na programação, como a música Ogum e seu primeiro sucesso Camarão que Dorme a Onda Leva. O repertório faz uma homenagem à tradição do samba. Sucessos que se tornaram clássicos, como Pisa como Eu Pisei, Ser Humano, Quando a Gira Girou, Mais Feliz e Vai Vadiar também estão garantidos na apresentação.

A discografia do sambista é marcada por diversos sambas de raiz e partido alto, além de parcerias com outros grandes compositores e músicos.

Ao longo desses 40 anos, Zeca passeou por diferentes vertentes do ritmo, indo do calango ao partido alto, passando pelo samba dolente e pelo samba de curimba, também conhecido como samba de terreiro. Segundo ele, apesar das variações, há em sua música uma grande constante que perdura: “Permaneceu a boa batucada. De lá pra cá entraram algumas coisas novas no meu samba, cordas, sopros – mas sempre fiz questão de manter a batucada”.

Para o show de Salvador, Zeca disse que o público pode se preparar para ter dois dias de “Muito samba bom e muita alegria” garantiu.

Mais sobre Zeca

Zeca Pagodinho, nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu em 4 de fevereiro de 1959 no Irajá e foi criado em Del Castilho, Rio de Janeiro. Desde jovem, Zeca trocava a escola por rodas de samba e começou sua carreira participando de rodas de partido-alto, uma febre nos subúrbios cariocas nos anos 70. Trabalhou como feirante, camelô e office-boy, enquanto desenvolvia amizades com grandes nomes do samba, como Monarco, Arlindo Cruz e Beto Sem Braço.

Sua primeira composição gravada foi Amargura, uma parceria com Cláudio Camunguelo, no segundo disco do Grupo Fundo de Quintal. O sucesso veio em 1983, quando Beth Carvalho gravou Camarão que Dorme a Onda Leva, catapultando sua carreira.

Em 1984, Zeca lançou seu primeiro disco solo, que inclui os sucessos Coração em Desalinho e Quando Eu Contar (IáIá), alcançando um milhão de cópias vendidas.

Zeca consolidou-se na década de 1990, com álbuns como Samba Pras Moças (1995) e Deixa a Vida Me Levar (2002), cujo título virou tema da Copa do Mundo e rendeu a ele um Grammy de Melhor Álbum de Samba. Em 2003, lançou o aclamado Acústico MTV Zeca Pagodinho, seguido de mais sucessos com o Acústico MTV 2: Gafieira em 2006.

Além de sua carreira musical, se tornou referência cultural, celebrando seus 30 anos de carreira com o show Zeca Pagodinho Multishow Ao Vivo: 30 anos, Vida que Segue. Ele também foi homenageado no musical Zeca Pagodinho – Uma história de amor ao samba, e realizou em 2017 a primeira roda de samba aberta ao público, o Samba do Zeca.

Zeca Pagodinho - 40 Anos / Amanhã e sábado (05), 18h / Concha Acústica do Teatro Castro Alves / R$ 240 e R$ 120 / Vendas: Bilheteria Digital e bilheteria TCA / Classificação - 16 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.