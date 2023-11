Zulu Araújo receberá honraria da Câmara Municipal | A TARDE

O ex-diretor da Fundação Pedro Calmon, Edvaldo Mendes Araújo, mais conhecido como Zulu Araújo, receberá da Câmara Municipal de Salvador a mais alta honraria contra o racismo, a medalha Zumbi dos Palmares. A sessão solene, aberta ao público, será no dia 14 de novembro, às 18h, no Plenário Cosme de Farias,

A iniciativa é do vereador Sílvio Humberto (PSB). A medalha é concedida a pessoas, grupos ou entidades que se destacam em diversos âmbitos da sociedade na luta pelo combate ao racismo e a favor da cultura afro-brasileira.

Arquiteto, mestre em Cultura e Sociedade e doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia, Araújo tem experiência como produtor e gestor cultural. A convite do então secretário de Cultura da Bahia, Jorge Portugal, foi diretor-geral da Fundação Pedro Calmon por oito anos.

Também a convite do então ministro da Cultura do Brasil (2007-2010), Gilberto Gil, foi diretor e presidente da Fundação Cultural Palmares, assumindo dentre outros projetos, a coordenação geral do 3º Festival Mundial de Artes Negras (Fesman), realizado em Dakar/Senegal e a coordenação geral da 2ª Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora, realizado em Salvador, em 2006.

Foi consultor e pesquisador do Projeto: “Brasil: DNA África”. Foi diretor da Casa da Cultura da América Latina da Universidade de Brasília. Também atuou como diretor e conselheiro do Grupo Cultural Olodum.

Ainda como destaca o vereador Sílvio Humberto, Zulu Araújo teve passagem como administrador e coordenador cultural da Praça do Reggae, foi assessor especial da Secult-BA e da Fundação Cultural do Estado, além de ter atuado como coordenador geral dos 300 anos de Zumbi dos Palmares.