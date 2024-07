Fórum de Economia do Mar encerra com saldo positivo na Bahia

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O II Fórum Nacional de Economia Marítima chegou ao fim na tarde desta quinta-feira, 20, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e abordou estratégias fundamentais para o desenvolvimento econômico e sustentável do mar. Especialistas de todo o país se reuniram para abordar os meandros do segmento na Bahia e no Brasil.

Com o tema o “Planejamento Espacial Marinho”, o representante das Ciências para Oceano do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Roberto de Pinho, chamou a atenção para uma necessidade de inclusão de mulheres, comunidades e toda a sociedade. “Não podemos mais aceitar a ciência paraquedas, que cai em um lugar, coleta dados e vai embora sem qualquer interação. O que precisamos é de uma ciência transformadora”.

No mesmo painel, o vice-almirante, Antônio Carlos Soares Cambra, Comandante do 2º Distrito Naval, também falou sobre a importância estratégica do PEM para a segurança nacional e o desenvolvimento sustentável das atividades marítimas. “Trata-se de um processo público de análise e alocação da distribuição espacial e temporal das atividades humanas em áreas marinhas, a fim de alcançar objetivos específicos para o desenvolvimento nestas áreas. Pode ser entendido como um instrumento multissetorial público, que organiza o uso compartilhado e eficiente dos mares, prezando pela sustentabilidade e soberania”.

Palestraram, ainda, o diretor da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), André Sochaczewski, que falou sobre como os projetos navais podem ser alinhados com as práticas de planejamento espacial marinho para otimizar o uso dos espaços do mar, e o diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Alexandre Mello, que destacou os desafios e oportunidades da mineração submarina dentro do contexto do planejamento espacial.

O quarto e último painel do fórum, fechado com chave de ouro, abordou o tema “Navegando Pelos Oceanos”. O painel contou com palestras do presidente da Carbono 14, José Roberto Caldas Pinto (Zé Pescador), que contou a história da startup, que atua na recuperação e corais na Baía de Todos os Santos, Ilha de Maré e entorno.

Além do diretor de serviços offshore da Belov Engenharia, Juracy Gesteira Vilas-Bôas, que falou sobre a trajetória da empresa e sua atuação na economia do mar e o navegador e fundador da Belov Engenharia, Aleixo Belov, um homem do mar com mais de uma década de experiência nas águas globais, que compartilhou com sabedoria como a navegação pode ser aplicada para navegar com sucesso e sustentabilidade no mercado marítimo baiano e brasileiro.