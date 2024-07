“Não teremos futuro sem aliar crescimento com práticas sustentáveis”

Juracy Gesteira Vilas-Bôas, diretor de serviços offshore da Belov Engenharia - Foto: Divulgação

Referência em Economia do Mar na Bahia, a Belov Engenharia tem longa trajetória de atuação na Baía de Todos-os-Santos e ampla experiência no desenvolvimento de projetos e obras de engenharia portuária, naval, offshore, subaquática. Para o diretor de serviços offshore da empresa, Juracy Gesteira Vilas-Bôas, o desenvolvimento do setor passa por investimentos em infraestrutura e na capacitação da mão-de-obra – desde que aliados à inovação e à sustentabilidade socioambiental. “Nosso compromisso é garantir que nossas operações não apenas sejam eficientes, mas também respeitem o meio ambiente e contribuam para um futuro mais sustentável”, afirma.

Qual é a importância da economia do mar para o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente na região de Salvador?

A economia do mar é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, e Salvador, com sua localização estratégica e rica tradição marítima, desempenha um papel vital. Temos a maior baía do Brasil e a economia do mar abrange inúmeras atividades, incluindo turismo, transporte marítimo, exploração de petróleo e gás offshore, energia renovável, pesca (ainda que artesanal) e todas as áreas que indiretamente são impactadas por essas atividades. Agora estamos vendo acontecer os serviços preparatórios para a construção da ponte Salvador-Itaparica. Nós, por exemplo, fizemos os levantamentos hidrográficos e estamos alugando balsas para as sondagens no mar. Essas atividades geram empregos, impulsionam a infraestrutura e promovem o comércio internacional e local. Em Salvador, a economia do mar contribui significativamente para o PIB local, além de fomentar a inovação tecnológica, a exemplo do SENAI CIMATEC que está criando o CIMATEC MAR.

Como a Belov Engenharia contribui para o desenvolvimento da economia do mar em Salvador?

Praticamente todas as áreas de atuação da Belov estão no mar. Fazemos muito pouca coisa em terra. Portanto, nossa atuação está diretamente relacionada com a economia do mar. Atuamos em diversas áreas da engenharia portuária, naval, offshore, subaquática e hidrográfica, realizando obras de expansão e modernização de portos, construindo embarcações inovadoras e docando embarcações existentes, participando de operações de exploração e produção offshore, utilizando tecnologias avançadas para inspeção e manutenção subaquática e efetuando levantamentos hidrográficos para permitir novos investimentos. Apesar de atuarmos em todo o Brasil, nossa matriz fica em Salvador e o nosso estaleiro em Simões Filho, às margens da Baía de Todos os Santos, comprovando a força e a importância da economia do mar para todos os municípios banhados por esta baía. É importante salientar que, mesmo quando estamos construindo um porto fora de Salvador ou fabricando uma embarcação que vai trabalhar em contratos offshore na Bacia de Campos, é o nosso estaleiro na Bahia que está atuando e promovendo o crescimento econômico da região.

Quais são os principais desafios enfrentados pela indústria marítima e portuária na região?

Os principais desafios incluem a necessidade de modernização e crescimento da infraestrutura portuária, a gestão ambiental sustentável, a segurança marítima e, não menos importante, a qualificação da mão-de-obra. A infraestrutura portuária de Salvador, assim como as vias de escoamento, precisa de investimentos contínuos, não somente para se manter competitiva e eficiente, mas principalmente para atrair nossos mercados. Não adianta ter excelentes portos, numa imensa baia com formação natural privilegiada, sem que tenha ferrovias e rodovias que permitam deslocamento terrestre rápido e econômico. E assim, vamos perdendo cargas para outros portos. Além disso, é essencial implementar práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental dessas atividades marítimas. A segurança marítima também deve ser uma preocupação constante, exigindo tecnologias avançadas e protocolos rigorosos. Por fim, a qualificação da mão de obra é fundamental para garantir que os profissionais estejam preparados para lidar com as demandas tecnológicas e operacionais do setor. O Grupo Belov está comprometido em enfrentar esses desafios e ao longo dos anos tem investido em tecnologia, treinamento contínuo e práticas sustentáveis.

Quais são as oportunidades de crescimento para a economia do mar nos próximos anos?

As oportunidades de crescimento são vastas e incluem a expansão do turismo marítimo, o aumento da exploração de petróleo e gás offshore, o desenvolvimento de energias renováveis, como a eólica offshore, e a modernização e ampliação da infraestrutura portuária. O turismo marítimo tem um potencial enorme, especialmente em uma cidade como Salvador, com suas belas praias e rica cultura. A exploração de petróleo e principalmente as novas reservas de gás continuam a ser uma área de grande importância econômica, enquanto as energias renováveis oferecem uma oportunidade de crescimento sustentável. Já temos diversas torres eólicas em terra, mas até o momento, nenhuma eólica offshore. Entretanto, existem muitas dezenas de áreas offshore sendo licenciadas para exploração futura e dentro de alguns anos esse pode ser o principal catalisador para o crescimento da economia do mar, devido a larga faixa marítima que possuímos. O aumento da infraestrutura portuária também deve ter um papel econômico importante, uma vez que levamos anos sem investir nesses ativos e os portos têm papel determinante no comércio internacional.

Como a sustentabilidade e a inovação tecnológica estão sendo integradas nas operações da sua empresa?

A sustentabilidade e a inovação tecnológica são pilares fundamentais das operações do Grupo Belov. Implementamos práticas sustentáveis em todas as áreas, desde a gestão de resíduos até a redução de emissões de carbono, como por exemplo, na geração de energia por meio de placas fotovoltaicas. Utilizamos tecnologias avançadas com uso de ROVs para inspeção subaquática. Fomos a primeira empresa do mundo a construir barcos juntando três tecnologias (propulsão com hidrojato, sistema diesel-elétrico e posicionamento dinâmico tipo II), que pertence ao grupo e está em contratos de mergulho de longa duração no mercado offshore. Nosso estaleiro também foi o responsável por construir os primeiros empurradores com propulsão híbrida do planeta, contribuindo para redução da poluição. Além disso, investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções inovadoras que atendam às necessidades do mercado e promovam a sustentabilidade ambiental. Nosso compromisso é garantir que nossas operações não apenas sejam eficientes, mas também respeitem o meio ambiente e contribuam para um futuro mais sustentável. Nossa crença é de que não teremos futuro longínquo se não aliarmos o crescimento econômico da economia do mar com práticas ambientais sustentáveis e é isso que tentamos fazer em todas as nossas operações.