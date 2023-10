123milhas deve mais de R$ 115 milhões em empréstimos | A TARDE

Em evidência após dar prejuízo aos clientes, a 123milhas tem dívidas de empréstimos bancários que somam R$ 115,8 milhões, segundo consta no relatório da CPI das Pirâmides Financeiras. O principal credor é o Banco do Brasil, que possui R$ 97,1 milhões a receber.

"A 123milhas, em várias de suas contas, assumiu empréstimos no montante de ao menos R$ 334.451.211,69 e amortizou R$ 218.626.728,07, resultando numa diferença pendente de amortização [dívida], em valores nominais, de R$ 115.824.483,62", aponta trecho do relatório da CPI.

Conforme o relator da CPI, deputado Ricardo Silva (PSD-SP), os balanços financeiros da 123Milhas apresentavam resultados positivos, com consequente pagamento de dividendos aos sócios, mesmo com a dívida junto aos bancos superando a casa dos R$ 100 milhões. Os balanços eram alterados para permitir os empréstimos.

Também chamam atenção os diversos empréstimos que a 123milhas contraiu no período de que se trata, em que os sócios já falseavam as demonstrações financeiras da empresa, especialmente junto ao Banco do Brasil S.A.

Ainda de acordo com o relator, os recursos obtidos via empréstimos acabaram desviados pelos donos da 123milhas. "Dezenas de milhões de reais foram disponibilizados à 123milhas e acabaram desviados."

Em nota enviada ao UOL, a 123Milhas classificou as conclusões do relatório como descabidas e a afirmou que faturou R$ 6 bilhões ano passado e que as dívidas estavam num nível baixo comparado à quantia financeira que era movimentada.

Confira a íntegra da nota

"A 123milhas afirma ser descabida a acusação do relator da CPI das Pirâmides Financeiras. A empresa esclarece que, em linha com as boas práticas de contabilidade, quando qualquer companhia adquire empréstimos com instituições financeiras com o objetivo de reforçar seu capital de giro, como é o caso da 123milhas, esses lançamentos são contabilizados no passivo da companhia, conforme demonstrado no balanço.

Em 2022, a empresa obteve R$ 6 bilhões em vendas e registrou um passivo de empréstimos de cerca de R$ 140 milhões, o que demonstra um nível de endividamento pequeno frente ao volume transacionado.

É importante ressaltar que a 123milhas sempre dispôs de crédito e boa relação com as instituições bancárias, sem qualquer registro de empréstimos ou tomadas de valores atípicos para suas operações. Essa nova linha de acusação, inconsistente, só revela que a CPI não conseguiu comprovar a hipótese de que as operações da 123milhas se caracterizaram como uma pirâmide financeira".