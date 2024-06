45% dos proprietários de veículos da Bahia já quitaram o IPVA

Quase 32% dos contribuintes realizaram o pagamento com 15% de desconto - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Até às 14h55 de ontem, pouco mais de 1,2 milhão de proprietários de veículos na Bahia haviam quitado o IPVA 2024, ou 45% dos condutores. O estado tem uma frota de 2,69 milhões de automóveis habilitados ao pagamento da taxa, com o ano de fabricação a partir de 2010. Carros com mais de 15 anos são isentos – apenas do IPVA. Ao todo, são 5,1 milhões de veículos registrados no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran).

Dos 1.208.846 de condutores com o IPVA pago, 927.813 (76,71%) estão também com o licenciamento anual integralmente saldado. É que o IPVA está contido no licenciamento, que contém ainda o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT), e eventuais multas por infração.

Quase 32% dos contribuintes (385.077) realizaram o desembolso com 15% de desconto, na data de 7 de fevereiro. Para o diretor-geral do Detran no estado, Rodrigo Pimentel, o índice é considerado “satisfatório”.

“A Bahia é um dos estados com a condição de pagamento mais favorável para o condutor no país. Aqui, até 30 de julho pode-se rodar com o licenciamento 2023”, disse Pimentel.

O diretor-geral ressaltou, contudo, que o Detran não efetua blitz para “cobrança” do documento pago, mas que o foco da fiscalização é a alcoolemia e outras irregularidades, ou itens de segurança. “O objetivo é sempre a garantia da segurança no trânsito”, afirmou.

Ontem, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) divulgou comunicado “alertando” os motoristas para as datas de vencimento do tributo em junho. Segundo a nota, donos de automóveis de placas com finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 possuem prazos terminando neste mês.

Proprietários de veículos com placas de finais 7 e 8 podem quitar o imposto em cota única com 8% de desconto até os dias 27 e 28/06, respectivamente. Outra opção é pagar a primeira das cinco cotas do IPVA sem desconto.

Já os donos de automóveis com placas 5 e 6 que dividiram o encargo em cinco vezes precisam quitar a segunda cota até 27 e 28 de junho, respectivamente.

Vence também neste mês a terceira cota para os proprietários de veículos com placas de final 3 e 4, e a quarta parcela para automóveis de placas 1 e 2. As datas são 27, para placas de finais 1 e 3, e 28 de junho, para placas 2 e 4. A opção vale para os contribuintes que parcelaram o imposto, informou a Sefaz estadual.

Caso opte pelo pagamento em cota única com o desconto de 8%, o contribuinte pode quitar o tributo via Pix, por meio do portal www.ba.gov.br. Para isso, basta entrar com usuário, senha e solicitar o serviço “Pagar licenciamento cota única – emissão do DAE”.

O pagamento também pode ser feito pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob. Para mais informações, o contribuinte pode utilizar o atendimento do Balcão Virtual, disponível no site www.sefaz.ba.gov.br, enviar e-mail para [email protected] ou ligar para o call center, no 0800 071 0071 (para ligações de telefone fixo), ou 71 3319-2501 (ligações de celular ou de telefone fixo).